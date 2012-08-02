Dalyan'da tehlikeli gerginlik

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde doğu kökenli vatandaşlar ile yerli halkın arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Dalyan’daki 3 katlı bir otelin altındaki restoranına giden 3 gencin iddiaya göre, "Buraya Türkler giremez" denilerek içeri alınmamasıyla başladı. İçeri alınmayan gençler ile restoran çalışanları arasında arbede yaşandı. İlk olaydan 4 saat sonra yaklaşık 50 kişilik bir grup, ellerinde sopa ve demir çubuklarla restoranı basıp, kapı ve pencereleri kırdı, masa ve sandalyeleri devirerek, ortalığı savaş alanına çevirdi. Otel ve restoranın çalışanları üst kata kaçarak, canlarını kurtardı.

Grup, çalışanların kaçtığı üst katı taş yağmuruna tutmaya başladı. Restoran çalışanları da kalabalığa karşılık verdi. Olaya ilk olarak Dalyan Jandarma Karakolu ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli 35 jandarma müdahale etti. Olayın duyulmasıyla birlikte grubun sayısı kısa sürede yaklaşık 300 kişiyi buldu. Kalabalığın artması üzerine polis ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı’ndan takviye ekip istendi. Jandarma havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı. Otelin etrafını güvenlik çemberine alan jandarma, grubun otele girmesine izin vermedi.

Ortaca Kaymakamı Mustafa Gürdal, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Selami Bıçakçı, Dalyan Belediye Başkanı Arif Sarı ve Ortaca Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cumali Tosun da olay yerine gidip, bilgi aldı. Yetkililer öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalışıp, dağılmaları için uyarılarda bulundu.

Restoran işletmecisi Murat Harman ile 20 çalışanı güvenlik amacıyla restorandan çıkartıldı. Jandarma araçlarına bindirilen işletme sahibi ile çalışanları İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

Restoranın bulunduğu otelin çevresinde bir kısmı dağılmasına rağmen yaklaşık 200 kişi bekleyişini sürdürürken, bu kişilerin içeri girmesini engellemek için jandarma güvenlik çemberini gelen takviye ekiplerle sıklaştırdı.

Restoran önündeki gergin bekleyiş 6 saat sonra sona erdi. Güvenlik güçlerinin 6 saat süren ikna çabaları sonuç verdi, otelin çevresinde bekleyen yaklaşık 200 kişi sessizce dağıldı. Jandarma ekiplerinin otelin çevresinde güvenlik amaçlı beklemeye devam edecekleri belirtildi.