Dalyan'da sezon öncesi tekne krizi

Muğla Valiliği bünyesindeki Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu'nca 2009 başında alınan, `teknelerin boyunun 12 metreyi geçmemesi' kararı, sezon öncesi gerginlik yarattı. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nda faaliyet yürüten balıkçılar, ``Burnunu ve kıçını kesmemiz istenen teknelerimiz çekiç köpekbalığına benzeyecek. Böyle turizm mi olur?'' diye tepkisini dile getirdi.



DHA'nın haberine göre; Vali Ahmet Altıparmak başkanlığındaki Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulu'nun 2009 yılı başında aldığı kararlar teknecileri isyan ettirdi. Köyceğiz ve Ortaca kaymakamlarının yanı sıra, Özel Çevre Korumu Kurulu (ÖÇKK) İl Müdürü, Köyceğiz ve Dalyan belediye başkanları, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürü ve Dalyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı'nın da yer aldığı kurulun kararları, Dalyan'da yapılan bir toplantıyla tekne işletmecilerine anlatıldı. Sezon öncesi uyarı amacı taşıyan toplantıya, İzmir Liman Başkanlığı Bölge Müdür Yardımcısı Orhan İpekoğlu, Göcek Liman Başkanlığı görevlisi Orhan Esencin, Dalyan Liman Kontrol Görevlisi Murat Soydan ve Özel Çevre Koruma Kurumu Görevlisi Lütfi Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda tekneci katıldı. En büyük tepkiyi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nda faaliyet yürüten teknelerin boylarının 12 metreyi aşmaması, 25 yolcu, 1 kaptan ve 1 rehberin dışında taşıma yapılmaması yönündeki karar çekti.



Uymayanlara ceza ve ruhsat iptali



İzmir Liman Başkanlığı Bölge Müdür Yardımcısı Orhan İpekoğlu, yeni alınan kararların mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, ``Kanun ve yasaları uygulamayanlar hakkında yasalar ne gerektiriyorsa o yapılacak. Ceza ise ceza yazılacak. Dalyan kanalında 12 metrenin üzerinde tekne olmayacak. Zaten bu tür teknelere ruhsat verilmeyecek. Bu teknelerin de yolcu kapasitesi rehber, kaptan ve 25 de yolcu olabilecek. Fazla yolcu taşıyanlara gereken cezalar kesilecek'' dedi.



Tekneciler tepkili



Dalyan Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 135, Çandır Kooperatifi'nde 17, Ekincik Kooperatifi'nde 48, Kardak Turizm'de 22, Şelale Turizm'de 5, Yaşar Turizm'de 4, Öz Sahil Turizm'de 4, Nehir Turizm'de 5, Yalı Turizm'de 7 ve Köyceğiz'de de 15 tekne bulunduğunu aktaran Kardak Turizm'in sahibi Özay Akdoğan ise tepkisini şöyle dile getirdi:



``Bu bölgede 10- 15 yıldan bu yana 12, 12.10, 12.20 veya 12.5 metrelik değişik boyutlarda tekneler çalışıyor. Karar doğrultusunda artık 12 metreden büyük tekneler çalıştırılmayacakmış. Ben A Grubu seyahat acentesiyim. 22 yıldır da bu sektörün içindeyim. Bu zamana kadar uygulanmayan kararlar neden 2009 yılı itibariyle uygulanmaya başlıyor? Teknem 12.5 metre diye fazlalığı kesmek zorunda mıyım. Böyle bir mantık dünyanın hangi ülkesinde olabilir?''



Kirlilik uyarısı



Akdoğan, 25 kişilik teknelerin stabilite raporunda 35 kişi taşınabileceğine ilişkin ibare bulunduğunu vurgularken, ``Yolcu kapasitesi düşerse teknelerin sefer sayısı artar. Bu da kirlilik açısından Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'na ciddi zararlar verir'' diye konuştu.



Çekiç köpekbalığı gibi olacak



Dalyan Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Behçet Raşit Yıldırım da, ``25 yıldır bu sektördeyim. Bu kadar yıldır böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum. Burnunu ve kıçını kesmemiz istenen teknelerimiz çekiç köpekbalığına benzeyecek. Böyle turizm mi olur?'' diye sordu.

