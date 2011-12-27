-''Dalmak Özgürlüktür'' -''Kaptan Cousteau'' olarak tanınan ünlü deniz bilimci Jacques-Yves Cousteau'nun engelli gençlerle yaptığı dalışları örnek alarak ''Dalmak Özgürlüktür'' sloganıyla yola çıkan Bursa'da kurulu USAT, 7 yıldır engelli öğrencilere dalış ve yüzme kursu veriyor -Bedensel engelli üniversite öğrencisi Tan: ''Arkadaşlar bana 4 yıl önce teklifte bulundular. Ancak o zaman kendilerini ciddiye almadım. Şimdi engellilere bu kadar ilgi gösterdiklerini görünce, kaybettiğim 4 yılın üzüntüsünü yaşıyorum'' (fotoğraflı-görüntülü) BURSA (A.A) - 27.12.2011 - Halil İbrahim Başer - ''Kaptan Cousteau'' olarak tanınan ünlü deniz bilimci Jacques-Yves Cousteau'nun engelli gençlerle yaptığı dalışları örnek alarak ''Dalmak Özgürlüktür'' sloganıyla yola çıkan Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu (USAT), 7 yıldır engelli öğrencilere dalış ve yüzme kursu veriyor. Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Bölümü öğrencisi ve USAT'ın ''Dalmak Özgürlüktür Projesi'' tanıtım ve organizasyon sorumlusu Koray Yaman (20), AA muhabirine yaptığı açıklamada, USAT'ın 1992'de kurulduğunu belirtti. Denizin kendilerine verdiği özgürlük duygusunu engelli öğrencilerin de yaşamasını sağlamak için 2004'te bu projeyi başlattıklarını dile getiren Yaman, o tarihten bu yana engellilere yüzme ve dalış konusunda ilk önce teorik bilgi, ardından da havuzda pratik eğitim verdiklerini, yeterli eğitimi alanlara denizde dalış yaptırdıklarını anlattı. Dört hafta süren eğitimi alan öğrenciler arasında, hemen her eğitim seviyesinden bedensel veya zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğunu kaydeden Yaman, Kaptan Cousteau'nun engelli gençlerle yaptığı dalışları kendilerine örnek aldıklarını vurguladı. -Denizde dalış- Koray Yaman, ilk başta 8-16 yaş arasındaki çocuklara bu eğitimi verdiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Engelli kardeşlerimizin hayatta karşılaştıkları sosyalleşme sıkıntısını, 'yüzerek ve dalarak' aşmalarını amaçlıyoruz. Şu anda 2'si üniversite olmak üzere 21 öğrencimiz var. Bunların kimine yüzme kimine de dalma eğitimi veriyoruz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, dalış yapmak için 14 yaş sınırı getirdi. Bu nedenle bu yaş altındakilere sadece yüzme eğitimi, yaşı tutanlara ise dalış eğitimi veriyoruz. Şu andaki grubumuzda da sadece 2 üniversiteli arkadaşımıza dalış dersi veriyoruz. Teorik eğitimin ardından havuzda pratik eğitime başladık. Ancak bu yeterli değil. İkinci dönem onlarla birlikte bir dalış gezisi yapıp, eğitimlerinin deniz etabını da tamamlayacağız.'' -Engelli Dalış Uzmanlığı Yönergesi hazırlayacaklar- Türkiye'de engelli dalışı konusunda herhangi bir çalışma olmadığına da değinen Yaman, Sualtı Sporları Federasyonunun kendilerine bu konuda yetki verdiğini belirtti. Yaman, şöyle dedi: ''Buna göre USAT olarak, Türkiye'de Engelli Dalış Uzmanlığı Yönergesi yazacağız. Bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Değişik üniversitelerdeki su altı topluluğundan arkadaşlar buraya gelip, çalışmalarımızı inceliyor. Onlar da aynı projeyi kendi üniversitelerinde yapacak. Mesela geçen yıl Hacettepe Üniversitesinden arkadaşlar geldi. Sonra kendi üniversitelerinde aynı projeyi uyguladılar.'' -''Kaybettiğim 4 yılın üzüntüsünü yaşıyorum''- Dalış eğitimi alan UÜ Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi bedensel engelli Mehmet Tan, şu anda kendilerine eğitim verenlerin, 4 yıl önce teklifte bulunduklarını, ancak o zaman engellilere bu kadar ilgi gösterildiğini bilmediği için teklifi fazla ciddiye almadığını söyledi. Tan, şunları dile getirdi: ''Arkadaşlar bana 4 yıl önce teklifte bulundular. Ancak engelli vatandaşlarla bu kadar yakından ilgilendiklerini görünce, kaybettiğim 4 yılın üzüntüsünü yaşıyorum. Üniversitede bu son senem. Arkadaşlar aslında kendileri burada yüzüp eğlenebilirler, ama fedakarlık yaparak, bizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dalmak, arkadaşların adını koyduğu gibi özgürlük gerçekten. Her türlü hareketi su içerisinde yapmak gibi bir özgürlüğün var. Okulu bitirdikten sonra bu işi daha da ilerletmek istiyorum. Federasyon tarafından eğer engelliler için de kalıcı bir eğitim verilmeye başlanırsa, ben de eğitmen olarak kendimi geliştirmek ve engelli arkadaşlarıma ders vermek istiyorum.'' (HİB-HLK-KAK)