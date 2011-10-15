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Yaşam

Dallas'ın J.R'ı kanser

Dallas dizisinin J.R'ı Larry Hagman'a kanser teşhisi konuldu.

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Dallas dizisinin J.R'ı Larry Hagman'a kanser teşhisi konuldu.
 

Türkiye dahil birçok ülkede milyonlarca kişiyi ekran karşısına çivileyen 1980'lerin efsane dizisi Dallas'ın entrikacı "J.R Ewing"i Larry Hagman'a kanser teşhisi konulduğu bildirildi.


80 yaşındaki aktör, doktorların kendisine "yaygın görülen ve tedavi edilebilir" bir kanser teşhisi koyduğunu açıkladı, ancak hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.


Dizinin yeni serisinde oynamaya devam edeceğini belirten Hagman, "J.R olarak her tür beladan kaçmayı başardım. Ama sonunda kansere yakalandım. Yine de herkesin bildiği gibi kimse, J.R'ı alt edemez" dedi.


"Dallas" dizisi, 1978-1991 yılları arasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde gösterilmiş ve büyük ilgiyle izlenmişti. Gösterildiği ülkelerde gündemi değiştirecek kadar merakla izlenen dizide başrolü Larry Hagman (J.R), Patrick Duffy (Bobby), Victoria Principal (Pamela), Barbara Bel Geddes ve Linda Gray (Sue Ellen) üstleniyordu.

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