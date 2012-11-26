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'Dallas' yola JR’sız devam edecek

Dallas'ta, JR. Ewing’i canlandıran aktör Larry Hagman'ın ölümü dizinin yeni bölümlerine de yansıtılacak

26 Kasım 2012 14:19

Dallas dizisinin JR'ı, Larry Hagman'ın 81 yaşında hayata veda etmesi, dizinin senaryo yazarlarını harekete geçirdi. Dallas'ın Ocak ayında başlayacak yeni sezonunda JR'ın senaryo gereği de öleceği açıklandı.
 
Çekimlerine 20 yıl aradan sonra yeniden başlanan Dallas'ta, JR. Ewing’i canlandıran aktör Larry Hagman'ın ölümü dizinin yeni bölümlerine de yansıtılacak.

Dallas'ın ikinci sezon tanıtımlarında yer alan Hagman, dizi başladıktan sonra senaryoda da öldürülecek.

28 ocak'ta ABD’de yayınlanmaya başlanacak ikinci sezon şimdiden merakla bekleniyor.Türkiye'de CNBC-E’de yayınlanan Dallas, eski üyelerinin yanısıra, yeni nesil Ewingleri de konu alıyor.

Petrol zengini Ewing ailesinin entrikalarını konu alan Dallas, seksenli yıllarda 57 ülkede 300 milyon izleyiciyle buluşmuştu.

Dizide entrika düşkünü petrol milyarderini canlandıran aktör Larry Hagman, haftasonunda 81 yaşında hayata veda etmişti.

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