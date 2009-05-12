Dallas teslim olmadı



NBA'de Batı Konferansı mücadelesinde Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı 119-117 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.







Batı Konferansı yarı final serisinde Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı 119 - 117 yenerek elenmekten kurtuldu ve seride durumu 3-1'e getirdi.



44 sayısının 19'unu son çeyrekte üreten Dirk Nowitzki gecenin kahramanı oldu. Alman yıldız istatistiklerine 13 ribaunt - 3 asist ve 2 top çalma ekledi.



Denver'da 41 sayıyla kariyer play-off rekorunu kıran Carmelo Anthony ise 11 ribaunt - 3 asist ve 5 top çalmayla oynadı.



Tıpkı serinin 3. maçı gibi baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, 7 teknik, 2 sportmenlik dışı faul kararı çıkarken, takımlar toplam 87 serbest atış kullandı.



Serinin 5. maçı Çarşamba gecesi Denver'da oynanacak.



