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Spor

Dallas teslim olmadı

NBA'de Batı Konferansı mücadelesinde Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı 119-117 mağlup etti.

12 Mayıs 2009 03:00


NBA'de Batı Konferansı mücadelesinde Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı 119-117 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi.



Batı Konferansı yarı final serisinde Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'ı 119 - 117 yenerek elenmekten kurtuldu ve seride durumu 3-1'e getirdi.

44 sayısının 19'unu son çeyrekte üreten Dirk Nowitzki gecenin kahramanı oldu. Alman yıldız istatistiklerine 13 ribaunt - 3 asist ve 2 top çalma ekledi.

Denver'da 41 sayıyla kariyer play-off rekorunu kıran Carmelo Anthony ise 11 ribaunt - 3 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Tıpkı serinin 3. maçı gibi baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, 7 teknik, 2 sportmenlik dışı faul kararı çıkarken, takımlar toplam 87 serbest atış kullandı.

Serinin 5. maçı Çarşamba gecesi Denver'da oynanacak.

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