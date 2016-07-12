Dallas saldırganının annesi: ABD ordusu oğlumu değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde beş beyaz polisi öldüren Micah Johnson'ın annesi Delphine Johnson, ABD ordusundaki deneyiminin oğlunu değiştirdiğini söyledi.

The Blaze adlı internet sitesine konuşan Delphine Johnson, oğlunun "dışa dönük" bir kişiden "içine kapanık" bir kişiye dönüştüğünü belirtti.

Delphine Johnson, "Ordu, Micah'ın düşündüğü gibi değildi. Çok büyük hayalkırıklığı yaşadı" dedi.

Micah Johnson'ın babası James Johnson ise oğlunu tüm kalbiyle sevdiğini ancak onun hareketini nefretle karşıladığını ve böyle birşey yapacağını hiç düşünmediğini söyledi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde geçtiğimiz hafta Alton Sterling ve Philando Castile adlı siyahlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ülkede Dallas dahil birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, Micah Johnson gösteriler sırasında 5 beyaz polisi vurmuştu.

ABD ordusunda ihtiyat askeri olan ve keskin nişancı olduğu belirtilen 25 yaşındaki Micah Johnson, Cuma sabahı bir garajda sıkıştırıldıktan sonra öldürülmüştü.

Dallas Emniyet Müdürü: Teksas yasaları sorunlu

Öte yandan Dallas Emniyet Müdürü David Brown, kentin de sınırları içinde olduğu Teksas eyaletinin yasalarının polisin kanunları uygulamasını güçleştirdiğini söyledi.

David Brown, sivilerin Teksas'ta ateşli silahlar taşıyabilmelerinin sorun teşkil ettiğini belirtti.

Brown, insanların silah taşıdığını gören polislerin başta saldırı altında olduklarına inandıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama'da Washington'da ülkenin dört bir yanından emniyet görevlilerini ağırladı. Toplantının ana gündem maddesi, polislerin eğitimi.

Obama bugün Dallas'ı ziyaret ederek öldürülen polisler için düzenlenecek anma törenine katılacak.