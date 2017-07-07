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Spor

Dallas, Nowitzki'yle 'devam'!

"Kaptan Dirk", Dallas formasıyla bin 394 karşılaşmaya çıktı

07 Temmuz 2017 13:55

NBA takımlarından Dallas Mavericks, 39 yaşındaki Alman uzun forvet Dirk Nowitzki ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman yıldızın sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Nowitzki ile 10 milyon dolar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandığını öne sürdü.

Nowitzki, 19 sezon boyunca formasını giydiği ve 2011'de şampiyonluk yaşadığı Dallas Mavericks'te 30 bin 260 sayı kaydetti.

"Kaptan Dirk" lakaplı basketbolcu, tek bir takımda oynadığı NBA kariyerinde çıktığı bin 394 karşılaşmada 21,7 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 asist ortalaması sergiledi.

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