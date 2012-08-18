'Dallas' 21 yıl sonra yeniden ekranlarda

Tüm zamanların en popüler dizilerinden biri olan Dallas yeni bölümleri ile bugün başlıyor. Star TV'den yayınlanacak olan dizi 21 yıl aradan sonra tekrar çekildi.

34 yıl önce başlayan ve Teksaslı petrol zengini bir aile içinde yaşanan acılarla dolu güç mücadelesini, ihtirası ve ihaneti anlatan dizinin unutulmaz karakterleri JR, Bobby, Sue Ellen'i canlandıran Larry Hagman, Patrick Duffy ve Linda Gray yeni bölümlerde de oynuyor.

Kötü adam JR işbaşında!

Bugüne kadar 357 bölümü yayınlanan, Ewing ailesinin büyük oğlu JR'in sinsi gülüşüyle özdeşleşen Dallas'ın yeni bölümleri, Teksaslı petrol zengini Ewing ailesinin yaşadığı ünlü "Southfork Çiftliği"nde geçiyor.

Ancak yeni bölümlerde JR'in oğlu John Ross'un sözü geçiyor.

John Ross'u 29 yaşındaki Josh Henderson, Bobby'nin üvey oğlu Christopher'i da "Desperate Housewives"taki bahçıvan rolüyle tanınan 32 yaşındaki Jesse Metcalfe canlandırıyor.

Yine dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Sue Ellen rolünü bugün 71 yaşında olan Linda Gray oynuyor.

Dallas dizisi ilk kez 1978 yılında yayınlanmış ve 1991'de de ekranlara veda etmişti.