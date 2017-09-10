Dalış sırasında kalp kriz geçiren Avustralyalı turist öldü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Eceabat İlçesi\'nde, denize tüple dalış sırasında kalp krizi geçiren Avustralyalı turist 58 yaşındaki Kevin John Hurley, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Seddülbahir Köyü Tekke Koyu açıklarında meydana geldi. Tatil için Çanakkale\'de bulunan Avustralyalı turist Kevin John Hurley, beraberindeki kafileyle birlikte koyun yaklaşık 500 metre açıklarında düzenlenen tüplü dalış etkinliğine katıldı. Hurley, dalış sırasında fenalaştı. Kafiledekiler tarafından kıyıya çıkarılan Hurley, olay yerine sevk edilen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurley, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirenen Hurley\'nin cesedi Eceabat Devlet Hastanesi\'nde bekletilirken, Avustralya\'nın Çanakkale Konsolosluğu yetkililerinin de olayla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi.