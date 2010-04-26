Dalış sırasın rahatsızlanan Dalkılıç'ın durumu iyi

T24 -

106 metre derinlikte rahatsızlandı

'Vurgun yemedim'

'En kısa zamanda dalışlara dönebilir'

AÜ Hastanesi Başhekimi Abdullah Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dalkılıç'ın şu ana kadar yapılan tetkikleri neticesinde önemli bir sorunun bulunmadığının belirlendiğini bildirdi. Dalkılıç'ın tetkiklerinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, sporcunun bu geceyi hastanede geçirmesine karar verdiklerini söyledi.Öte yandan, Yasemin Dalkılıç'ın hastanede özel bir odaya yerleştirildiği, yanında eşi Rudi Castineyra ile annesi Saime Şeyma Dalkılıç'ın refakatçi olarak bulundukları öğrenildi.Antalya'nın Kaş İlçesi´nde 1 Mayıs tarihinde rekor dalışı yapmaya hazırlanan Dünya Sualtı Serbest Dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç, Kaş´ta yaptığı antrenman dalışında 106 metre derinde rahatsızlandı. Kalbi duran ve ağzından kan gelen Dalkılıç, ambulans helikopterle Antalya´da hastaneye kaldırıldı. Dalkılıç´ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.1 Mayıs tarihinde yapacağı rekor dalışı denemesi için hazırlıklarını Kaş´ta sürdüren Yasemin Dalkılıç, bugün saat 11.00´deki antrenmanda 106 metreye dalış yaptığı sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarından yardım istemesinin ardından bayılan Dalkılıç, su altında kendisine eşlik eden ekibi tarafından denizden çıkartıldı. Su yüzüne çıktığında solunumu ve kalbinin durduğu, ağzı ve burnundan kan geldiği görülen Yasemin Dalkılıç´a ilk müdahale, Kaş Sağlık Grup Başkanı Dr. Özcan Er tarafından yapıldı. Boğulma belirtileri gösteren Dalkılıç kalp ve destekleme masajıyla hayata döndürülmesinin ardından çağırılan hava ambulansı ile Antalya´ya gönderildi.Yasemin Dalkılıç´ın dalış antrenmanına eşlik eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kaş Timi´nin başındaki isim olan Dr. Özcan Er, Dalkılıç´ın kendi gözetimlerinde dalış antrenmanı yaptığını belirterek, "Dalkılıç, yardım isteği üzerine balon aracılığıyla yukarıya çıkartıldı. Bu sırada boğulma bulguları vardı. Ağzından kan gelmişti Solunumu ve kalbi durmuş vaziyetteydi. Yaptığımız müdahaleyle hayata döndürdük. Tedbir amaçlı hava ambulansını çağırarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne gönderdik" dedi.Hava ambulansı ile saat 13.25 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne getirilen Yasemin Dalkılıç, daha sonra yer ambulansına aktarıldı. Bu sırada sedye üzerinde oturduğu ve bilincinin açık olduğu gözlenen Yasemin Dalkılıç, gazetecilerin durumunu sorması üzerine "İyiyim, herhangi bir sorun yok. Antrenmanda rahatsızlandım, gayet iyiyim. Sadece genel kontrol için geldim" dedi. Dalkılıç, "Vurgun mu yediniz" sorusuna ise "Hayır vurgun yemedim, sığ su bayılması. Serbest dalışın risklerinden biri, genel kontrol için geldim" yanıtını verdi. Dalkılıç, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nde tedaviye alındı.Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Oktay Eray, "Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Yaşamsal duyguları da gayet yerinde. Aktif şikayeti de yok. Bir süre bir bilinç değişikliği olmuş. Daha sonra kendini daha iyi hissetmiş. Akciğerinde bir sorun olabileceğini düşünüyor. Biz zaten gelmeden önce önlemlerimizi aldık. Şimdi emin olmak için özellikle akciğerinde bir sorun olup olmadığına dair bir araştırma yapacağız. Geçmişte bir kez daha aynı problemi yaşamış" diye konuştu.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, serbest dalış sporcusu Yasemin Dalkılıç’ın şikayetini tekrarlamaması ve durumun gayet iyi olması nedeniyle en kısa sürede dalışlara geri dönebileceğini düşündüklerini bildirdi.Doç. Dr. Erdoğan, Yasemin Dalkılıç’ın sağlık durumuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, rekortmen dalgıcın önemli bir sporcu olduğunu ve rekor denemesi için daldığı sırada yüzeye çıkarken rahatsızlandığını söyledi.Dalkılıç’ın şikayetleri arasında öksürüklü kanama olduğunu belirten Erdoğan, hastaneye getirildiği sırada Dalkılıç’ta bu bulguları görmediklerini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:"Eşinden ve dalış sırasında yanında bulunan kişilerden bu şikayeti öğrendik. Kanamalı şikayet bulgusuna rastlanmadı. Hasta önceden de birkaç kez grip geçirdiğini söyledi. Belki bunlar, belki rekor denemesi, belki de tuzlu su yutmaya bağlı olabilir. Bu tür olaylar yaşanabilecek durumdur. Hastanemize geldiğinde kanama tekerrür etmedi. Durumu gayet iyi. Bilgisayarlı tomografi çekilecek. Bütün iç organlarını tetkik edeceğiz. Tomografi sonucunun da iyi olmasını bekliyoruz. Bilinci açık. Tüm değerleri normal. Evine gönderilebilecek seviyede. Hastaneye yatmasını gerektirecek bir bulgu yok. Tüm iç organları değerlendirildikten sonra şikayetini tekrarlamaması ve durumunun gayet iyi olması nedeniyle en kısa sürede dalışlara geri dönebileceğini düşünüyoruz."