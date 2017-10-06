Dalış Şampiyonası'nda iki yeni dünya rekoru

Antalya\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenen Birinci CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası üçüncü gününde iki yeni dünya rekoru kırıldı. Sabit ağırlık çift palet dalında, kadınlarda Ukrayna\'dan Natalia Zharkova 85 metreyle, erkeklerde ise Rus Alexey Malvhanov 108 metreyle yeni dünya rekorlarının sahibi oldu.

Kaş\'ta düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası\'nın üçüncü gününde sabit ağırlık çift palet dalışları yapıldı. Bu dalda Ukrayna\'dan Natalia Zharkova 85 metreye dalarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu dalda eski rekor 84 metreyle İtalyan Alessia Zecchini\'ye aitti. Zecchini, rekorunu 2005 yılında İtalya\'da kırmıştı. Natalia Zhakova, geçen çarşamba günü yapılan sabit ağırlık dalında da 65 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.

Erkeklerde ise Rus Alexey Molchanov 108 metreye dalarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu daldaki eski rekor 96 metreyle İtalyan Davide Cacere\'ye aitti. Bu sporcu rekorunu 2015 yılında İtalya\'da kırmıştı. Rus Alexey Malchanov, geçen salı günü yapılan mono palet sabit ağırlık dalında da 122 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.

REKORU ARKADAŞINA ARMAĞAN ETTİ

İkinci dünya rekorunu kırmanın sevincini yaşayan Natalia Zharkova, \"Bugün yeni bir dünya rekoruna imza attım. İki günde iki dünya rekoru kırmak çok güzel. Bu rekoru, ülkeme ve bugün doğum günü olan arkadaşım Olga\'ya, onun güzel kızına armağan ediyorum. Yeni rekorlar için çalışacağım\" dedi.

Rus Alexy Malchanov ise \"Yarışın başında biraz tedirgin ve endişeliydim. Ama yeni bir dünya rekoru daha kırdım. İki dünya rekorunun sahibi olmak bir sporcu için mutluluk verici. Bu rekorum öncekilerden çok ileri. Daha iyisini yapacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hakem heyetinden görüntü

- Sporcular antrenman yaparken

- Dalışa hazırlık

- Su altından görüntü

- Sporcuların çıkışı

- Röp1: Natalia Zharkova,

- Röp2: Alexy Malchanov

Ahmet ACAR / ANTALYA, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)