‘Dali’den rekor beklentisi

Kültür Bakanı "Dali" sergisine hayran kaldı

İstanbul'da bir sürrealist: Salvador Dali

Dali sergisi yarın açılıyor

Dün gerçekleşen resmi açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı sergi 20 Eylül'de ziyaretçilere açılacak.Akbank sponsorluğunda, Gala Salvador Dali Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ve 20 Eylül’den itibaren izlenebilecek olan “İstanbul’da Bir Sürrealist Salvador Dali” sergisinin tanıtım toplantısına SSM Müdürü Nazan Ölçer, Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul ve serginin küratörlüğünü de yapan Gala-Salvador Dali Vakfı Dali Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Montse Aguer Teixidor katıldılar.Serginin, Gala Salvador Dali Vakfı’nın İspanya dışına verdiği en büyük sergi olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken Ölçer, şunları söyledi:“Sürrealizm gibi, sıradan bir izleyicinin anlamakta zorlanacağı bir işe soyunduk. Bu nedenle serginin retrospektif olmasını istedik. Dört başı mamur bir Dali sergisi sunmaya çalıştık.”Ölçer, serginin Picasso sergisinin ziyaretçi rakamlarını geçeceğini ve rekor kıracağını düşündüklerini de sözlerine ekledi. Zafer Kurtul bu serginin 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un marka değerine katkıda bulunacağını söylerken Teixidor da serginin SSM içindeki yerleşimini çok başarılı bulduğunu ifade etti.SSM’nin üç katına yayılan sergi, Metin Deniz’in başarılı tasarımıyla hayat buluyor. Serginin giriş katında Dali’nin biyografisi ve yaşadığı dönemde dünyada meydana gelen önemli olaylar panolarda kronolojik bir şekilde veriliyor.Sanatçının aile ve çocukluk fotoğraflarının da yer aldığı duvarlarda Dali’nin 1920 tarihinde yaptığı babasının portresini görüyoruz; bu tablo, sanatçının izlenimcilik etkisiyle yaptığı en erken dönem çalışmalarından biri. Ardından sırayla Dali’nin, kübizmin ve Picasso’nun etkisi altında ürettiği işleri geliyor. 1928 tarihli “Sürrealist Kompozisyon” sanatçının sürrealizmin etkisiyle ortaya koyduğu yine hayli erken dönemdeki işlerinden biri. Yıllar arasında ilerledikçe sürrealizm üslubunun Dali’nin işlerine giderek daha fazla nüfuz ettiğini görüyoruz. Dali’nin hem yaşamında hem de sanatında önemli bir yere sahip olan eşi Gala’ya da bölüm ayrılmış sergide. Yine aynı katta, sanatçının mektuplarını da görebiliyoruz. Lorca’nın Dali’ye yazdığı tamamlanmamış mektup bunlardan biri.Sanatçının ABD’de ürettiği işlere, iç mekan tasarımlarına ve çizgi film çalışmasına geçiyoruz. “Dali ve Basın” adlı bölümde Dali haberlerini inceleme fırsatı buluyoruz. Girişin en çarpıcı işlerinden bir diğeri de kuşkusuz Dali’nin 1947’de New York’ta basılan otobiyografisindeki özgün desenlerden oluşan “Dali’nin Gizli Yaşamı” başlıklı bölümde sıralanıyor.Orta katta ilk olarak 1974’te Dali’nin ‘sanat nesnesi olarak kitap’ şeklinde tanımladığı “Dix Recettes d’Immortalite - Ölümsüzlüğün 10 Reçetesi” adlı kitabı için çizdiği illüstrasyonlar göze çarpıyor. 1945’te Hiroşima’ya atılan bombadan çok etkilenen Dali’nin o dönemde üretmeye başladığı “Nükleer Mistisizm” başlıklı işleri de serginin paha biçilemez yapıtları arasında...Orta katın en heyecan verici bölümü Figueres Tiyatro Müzesi’nin canlandırıldığı salon. Bu salona adımınızı attığınızda kendinizi, Dali’nin doğduğu kasabada bulunan Figueres Tiyatro Müzesi’ne girmiş gibi hissediyorsunuz.Bir diğer önemli yapıtlar dizisi ise Dali’nin “İlahi Komedya” ve “Don Kişot” için yaptığı illüstrasyonlar. Bu iki dizi, ilk defa bu kadar kapsamlı olarak izleyiciyle buluşuyor.Orta kattaki 15 taşbaskı resmin ise farklı bir yönü var. Dali bunlara “Taşbaskıya mermiyle yaratı” adını vermiş. Taşa tüfekle ateş etmesi sonucunda oluşan şekilleri görüyoruz bu taşbaskılarda.En alt kat ise Ara Güler’in çekmiş olduğu Dali fotoğrafları ile karşılıyor izleyiciyi. “Klasiklerin Yeniden Yorumlanması” adlı bir diğer bölümde ‘80’lerin ortalarında son eserlerini veren Dali’nin tekrar sanat yaşamının en başına dönüşünü görüyoruz. Çünkü burada Dali’nin klasizm etkisiyle ürettiği eserleri bulunuyor. Ayrıca bu katta Dali’nin filmleri de izlenebiliyor.Dali’nin 33 resim, 113 çizim, 111 gravür ve 12 litografisinden oluşan sergi, mektuplar, notlar, fotoğraflar ve kitaplarla toplam 385 parçaya ulaşıyor. 20 Ocak 2009’a kadar izlenebilir.