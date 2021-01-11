Dalgıçlar, Endonezya açıklarında düşen uçağın karakutusunu çıkarmaya çalışacak

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Endonezyalı dalgıçlar, geçen cumartesi günü Cakarta'dan havalandıktan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Air yolcu uçağının karakutusunu çıkarmaya çalışacak.

Uçağın parçaları dün deniz tabanından çıkarılırken, yetkililer karakutunun yerini tespit etti.

Arama kurtarma çalışanları dün bazı yolcuların ve mürettebatın kalıntılarını ve kişisel eşyalarını buldu.

Kurtarma gemisinde görev yapan bir donanma mensubu pazartesi günü hava şartlarının iyileşmesiyle arama çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pontianak'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolmuştu. 62 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü tespit edildi.