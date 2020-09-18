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Spor

Dalian Pro'nun Jailson'a vereceği bonservis ücreti belli oldu

18 Eylül 2020 15:44

Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunda katılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer oldu.

Çin basınında yer alan habere göre Jailson için sarı-lacivertlilere 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Dalian Pro'da teknik direktör Rafael Benitez'in 25 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süredir takip ettiği belirtildi.

Dalian Pro'da Marek Hamsik, Salomon Rondon gibi isimlerle birlikte forma giyecek olan Jailson, sarı-lacivertlilerle çıktığı 63 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

 

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