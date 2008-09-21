Dali izdihamı!

Kültür Bakanı "Dali" sergisine hayran kaldı

‘Dali’den rekor beklentisi

Dali sergisi yarın açılıyor

İstanbul'da bir sürrealist: Salvador Dali

Sürrealist resmin en ünlü ismi Salvador Dali’nin Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan sergisine ilk gün ilgi büyük oldu. Müze önünde kuyruklar oluşurken, küçük ziyaretçilerin çokluğu dikkat çekti.8 yaşındaki Alara Benlioğlu, annesi Arzu Benlioğu’yla gezdiği sergiye hayran kaldığını belirterek, "Resim yapmayı zaten çok seviyorum; ama burada gördüklerim beni çok etkiledi. Artık resim yapmaya daha fazla vakit ayıracağım" dedi.İspanya Figueres’teki Dali Vakfı Müzesi’ni daha önce ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten anne Arzu Benlioğlu da, "Dali’nin yapıtlarına uzak değilim. Muhteşem bir yaratıcılık var. Farklı bir boyutta. Ben bunu yaşadım, çok keyif aldım. Kızımı da özellikle getirdim. Öğrendiğim bilgiler kadarıyla ona Dali’yi anlatmak istedim. Hayatını, kişiliğini yapıtlarına anlatmayı başarmış bir isim. Geçen yıl Picasso’ya da gelmiştik ama Dali çok farklı" diye konuştu.8 aylık oğulları Emre’yle sergiyi ziyarete gelen Oylum ve Korkut Ungun çifti ise, "Oğlumuzun şimdiden böyle ustaları görmesini çok istiyoruz" dedi. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu belirten Oylum Ungun, "Türkiye’nin büyük usta Dali’ye ev sahipliği yapması beni çok heyecanlandırıyor. Eşim cumartesi sürprizi yaptı ve bizi getirdi" dedi.Psikiyatrist Mehmet Uhri de sergiyi ailesiyle gezen ziyaretçiler arasındaydı. Sergiden, "Değişik bir tat" aldığını belirten Uhri, "Sürrealizm bu topraklar için çok uzak bir konu. Eğer gerçek sizi acıtıyorsa, kabullenemeyeceğiniz kadar acıysa, ya ondan kaçarsınız ya da başka bir şeye dönüştürürsünüz. İspanya gerçekleriyle bir arada yaşayamayacağı için bir sürü sürrealist çıkarmış. Bu sergide bunu hissettim" diye konuştu.İspanya’daki Dali Vakfı Müzesi dışında gerçekleştirilen en büyük geçici sergi özelliğini taşıyan özel koleksiyon 20 Ocak’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.