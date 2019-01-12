Dalganabak'tan yılın ilk konseri

Müzik grubu Dalganabak, yeni yılın ilk konserini [mecra] teras’ta verecek.

Müzikal eğlenceye deneysel yaklaşan, birbirinden farklı sesleri kendi tarzlarıyla birleştiren bağımsız müzik grubu Dalganabak 16 Ocak Çarşamba akşamı [mecra] sahnesinde olacak.

Dalganabak hakkında

Dalganabak grubu, 2013 yılında Kadıköy’de bir araya gelip kendi bestelerini yapan bir grup olarak tanınırken, şimdilerde gruba yeni üyelerin eklenmesiyle beraber bambaşka bir forma dönüşmüş durumda. Elektronik altyapısıyla beraber, akustik enstrümanları da birleştiren grup; funk, jazz, balkan ve swing gibi stillerle yeni bir dünya müziği oluşturma yolunda ilerliyor.

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