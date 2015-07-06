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Dünya
Deutsche Welle

Dalay Lama'nın 80'inci yaşı kutlandı

Tibet'in sürgündeki dini lideri Dalay Lama'nın miladi takvime göre 80'inci doğum günü Kaliforniya'da binlerce kişinin katıldığ bir etkinlikle kutlandı. Kutlamanın düzenlendiği binanın dışında ise protestolar vardı.

06 Temmuz 2015 21:33


Binlerce kişi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Dalay Lama'nın 80'inci doğum gününü kutlamak amacıyla bir araya geldi. Etkinliğe Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı insan hakları avukatı ve aktivisti Şirin Ebadi, ABD'li televizyoncu Larry King ve "Huffington Post"un kurucusu Ariana Huffington gibi tanınmış isimler de katıldı.

Üç gün sürecek olan "Dünya Şefkat Zirvesi" adı verilen etkinliğin açılışında Dalay Lama için 2 metre 40 santimetre uzunluğunda bir doğum günü pastası hazırlandı. Tibet'in ruhani lideri etkinliğin açılışında pastadaki tek mumu üfledi.

İranlı insan hakları aktivisiti Şirin Ebadi, "Ne zaman umudumu kaybetsem seni düşünüyorum" diye konuştu. "Dalay Lama'nın Dostları" adlı grubun kurucusu olan Lama Tenzin Dhonden ise Dalay Lama'nın doğum günü armağanı istemediğini söyledi. Tanzen, "Şefkat dolu bir dünya için çabalarsak ona en güzel hediyeyi vermiş oluruz" dedi.

Etkinliğin yapıldığı bina önünde yüzlerce Şugden budisti de Dalay Lama karşıtı protesto düzenledi. "Yalan söylemeyi bırak!" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Dalay Lama'yı tanrılarını yasaklamak ve ayrımcılık yapmakla itham ediyor.

Dışarıda protestolar

Uzun yıllardır sürgünde olan Dalay Lama, Hindistan'ın Himalaya Dağları eteklerindeki Dharamsala'da yaşıyor. Dalay Lama, Tibet'in bağımsızlığı için değil, Tibetlilere daha fazla özerklik tanınması için mücadele ettiğini belirtiyor. Pekin yönetimi ise Dalay Lama'yı Tibet'i Çin'den ayırmaya çalışmakla suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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