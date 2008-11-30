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Yaşam

Dalay Lama sekse savaş açtı

Tibet’in 73 yaşındaki ruhani lider Dalay Lama, seksten uzaklaşmanın insanı özgür kılacağını söylüyor.

30 Kasım 2008 02:00

73 yaşındaki ruhani lider Dalay Lama, seksten uzaklaşmanın insanı özgür kılacağını söylüyor.

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama, Nijerya’da katıldığı bir toplantıda seksi kötüledi. Seksin anlık haz verdiğini ancak uzun vadede insan ruhuna bir şey katmadığını söyleyen Lama, “Seks var olduğundan beri insanın başına bela açmıştır. Kendinizi başka türlü tatmin etmeye bakın. Sırf vücudunuzu değil, ruhunuzu da tatmin edecek aktivitelere yönelin” dedi.

“Cinsel arzuyu tatmin insani bir güdüdür ama daha fazlası sadece kafa karıştırır” diyen 73 yaşındaki lider, intihar, cinayet gibi kötülüklerin kaynağının da cinsel baskı ve tatmin arayışı gibi boş çabalar olduğunu açıkladı.

İnsanın zeki bir varlık olduğunu ve seks gibi geçici zevkler peşinde koşmaması gereken bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Dalay Lama, seksten uzaklaşmanın insanı özgür kılacağını, en büyük esaretlerden birinin bedensel arzulara yenilmek olduğunu belirtti.

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