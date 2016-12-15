Dalan: Ergenekon gibi tertemiz bir ismi kirletmeye çalıştılar; 15 Temmuz'u 20 yıl önce yazmıştım

Ergenekon davasında yargılanan Bedrettin Dalan Fethullah Gülen'in planlayıcısı olduğu ileri sürülen darbe girişimiyle ilgili olarak "20 yıl evvel yazdığım kitapta 15 Temmuz darbesini yapacaklarını yazmıştım. Keşke ondan etkilenenler olsaydı ve bu olaylar olmasaydı" dedi. "Oynanan oyunun 30 yıldır farkında olduğunu" ifade eden Dalan, "Ergenekon gibi tertemiz bir ismi de kirletmeye çalıştılar. Ergenekon, Türk milletinin varoluş destanını ismidir. Var oluşumuzu yok etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bursa’da Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticiler Derneği'nin (GESİAD) Almira otelde düzenlediği sinerji toplantısına katılan Yeditepe Üniversitesi'nin Kurucusu Bedrettin Dalan, konuşmasında 'Türk Kimliği, Türk Dili, Türkiye'de Eğitim ve Gençlik' konularına değindi. Yurt içinden ve yurt dışından ‘Türk’ kimliğini zayıflatmaya çalışanların olduğunu aktaran Dalan, "Türkiye'yi hiçbir düşman ne içten ne dıştan parçalayıp bölemez. Yaptıklarını görüyoruz, ama bunlar nafile çabalardır. Ama kimliğimizi kaybettirirlerse işte o zaman yandık. Bu sebepten dolayı kimlik konusu varlık sebebimizdir. Kimliğimizi kaybedersek yok oluruz. Başka türlü de hiçbir kimse bizi yok edemez. Sendeletirler, ama yok olmayız” diye konuştu.

"Oyununu 30 yıldır farkındayım"

Bir zamanlar Ergenekon davasında adının geçtiğini ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı hatırlatılan Bedrettin Dalan, yargılandığı günlere ilişkin şöyle konuştu:

“Ben oyunun 30 yıldır farkındayım. 1985 yılında cemaate rakip olarak okullarımızı açtık. Hala rekabet devam ediyor. Biz doğru yoldayız, eğri yolda olanlar belasını buldu. Ağır bir kelime söyledim belki. Ama 7 yıl ızdırap çektikten sonra bu kelime ağzımdan kaçtı. Benim rahmetli olan bir arkadaşım vardı onun babası şöyle dermiş, ‘Oğlum sen doğru yolundan git, eğri belasını bulur.'

Cemaatin devlet içindeki yapılanması yıllardır anlattığını ve yetkili mercileri uyardığını söyleyen Dalan, “Yanlış yolda gidenlere karşı uyarılarımız netice vermedi. Sonunda bizi de çok ağır sıkıntılara soktular. Ama ben bunların bir gün geçeceğini biliyordum” diye konuştu.

"20 yıl evvel yazdığım kitapta anlatmıştım"

15 Temmuz başarısız darbe girişimi 20 yıl önce ‘Türkiye'de İrtica ve Cemaat Kuşatmasında Eğitim’ kitabında anlattığını dile getiren Dalan, “20 yıl evvel yazdığım kitapta 15 Temmuz darbesini yapacaklarını yazmıştım. Keşke ondan etkilenenler olsaydı. Keşke darbe olmasaydı. Keşke bu kadar insanımız ölmeseydi. Keşke ben 7 yıl ızdırap çekmeseydim. Ama oldu bu işlerin hepsi” dedi.

"Devleti savunan okullar kurduk"

Cemaat okullarına rakip olarak cumhuriyeti, devleti savunan okullar kurduklarını hatırlatan Dalan, “’Ağacın kurdu içten olur’ misali bizi içten devirmeye çalıştılar. Allah'a şükür devletimiz güçlü. Yıkamadılar. Halkımız devlete, cumhuriyete ve demokrasiye bağlı. Her şeye rağmen yıkamadılar” diye konuştu.

Hakkında Ergenekon davası kapsamında 12 Nisan 2010’da yakalama kararı çıkarılan ve 12 Ocak 2011 tarihinde de İrticayla Mücadele Eylem Planı davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Dalan, bu davayla ilgili, “Ergenekon gibi tertemiz bir ismi de kirletmeye çalıştılar. Ergenekon, Türk milletinin varoluş destanını ismidir. Var oluşumuzu yok etmeye çalıştılar. Ama Türk milleti tarihten evvel vardı. Tarihten sonra da olmaya devam edecektir İnşallah” dedi.