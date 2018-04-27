Dalaman'da şehit uzman çavuş için mevlit okutuldu

Cihan KAYA/ DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Fuat Demir (24) için mevlit okutuldu.

Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde 1 Mart\'ta teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Çavuş Fuat Demir, tedavi gördüğü Ankara\'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şehit oldu. Şehit Demir, memleketi Muğla\'nın Dalaman ilçesinde toprağa verildi.

Demir\'in şehadetinin 52\'nci günü nedeniyle, Dalaman Belediyesi öncülüğünde Gürleyik Mahallesi\'nde mevlit okutuldu. Şehidin babası Enver Demir, annesi Zeynep Demir ve 2 kız kardeşi, Muğla Valisi Esengül Civelek, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, şehidin ailesi ve yakınları, askeri erkan, mahalle sakinleri ile çok sayıda vatandaş mevlide katıldı. Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Civelek, ailenin acısını paylaştığını ve devletin her zaman yanlarında olacağını ifade etti. Daha sonra Vali Civelek, şehidin ailesi ve beraberindeki heyetle şehidin mezarını ziyaret ederek, dua etti.

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