-Dalaman'da orman yangını MUĞLA (A.A) - 12.08.2011 - Muğla'nın Dalaman ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gürleyik Köyü Ulaş mevkisinde tarım arazisi ve ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına havadan üç helikopter, karadan çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçileri ve vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başladı. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü. Öte yandan, yangında bölgede bulunan ve kaçamayan hayvanlar yanarak telef oldu.