Dalaman'da köpekler saldırgan olduğu için sakinleştirici ilaç verilmiş

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki küçükbaş hayvanlara saldırdıkları gerekçesiyle anestezi yapılarak ormanlık alana bırakıldığı öne sürülen 11 sokak köpeği ile ilgili Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, köpeklerin arasında saldırgan olanların bulunduğunu belirterek. \"Köpekler kurumda görevli veteriner hekimce bir araya toplanmış ve sakinleştirici sedatif ilaç verildikten sonra hayvan barınağı yakınlarında bir bölgeye bırakılmıştır\" dedi.

Dalaman\'da bulunan Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin yakınındaki ormanlık alandan geçen yolda baygın haldeki sokak köpeklerini gören bir vatandaş, durumu merkezin sorumlularına bildirdi. Veteriner ile birlikte alana giden HAYDOS ekibi, baygın halde bulunan sokak köpeklerini merkeze getirerek, tedavi altına aldı.

KASITLI OLARAK TOPLANIP ANESTEZİ VERİLDİĞİ İDDİASI

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, olayın ardından yaptığı açıklamada, köpeklerin, cezaevi veterineri tarafından anestezi yapılıp uyutularak ormana bırakıldığını iddia etti. Dağdelen olayı bir vatandaşın haber vermesi üzerine öğrendiklerini belirterek \"Apar topar olay yerine gittik. Köpekler baygın bir halde yolun üstünde yatıyordu. Köpeklerin bir yerden kasıtlı olarak toplanıp, anestezi verilip oraya getirildiğini öğrendik. Zaten veteriner hekimler de anestezi verildiğini onayladılar\" dedi.

\"KÖPEKLER DAHA ÖNCE 3 HÜKÜMLÜYE SALDIRDI, SIĞIR VE KOYUNLARI TEHDİT EDİYOR\"

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, bugün konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyada 11 sokak köpeğinin Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu hayvancılık bölgesinden, kurumda görevli veteriner hekimce sakinleştirici verilerek hayvan barınağı civarına bırakılmasına ilişkin yazı ve görüntülerin paylaşıldığını belirtip, şu ifadelere yer verdi:

​\"Yapılan araştırmada bahse konu köpeklerin Belediyeye ait hayvan barınağından Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu hayvancılık bölgesine bırakıldığı, içlerinde saldırgan olanlarının bulunduğu, daha önce 3 hükümlüye saldırarak ısırdıkları ve yaralanmalarına sebebiyet verdikleri belirlenmiştir. Köpeklerin karantina süreci de kurumumuz veteriner hekimi gözetiminde tamamlanmıştır. Ayrıca köpeklerin cezaevi hayvancılık bölgesindeki sığır, koyun ve salma tavukların sağlığını tehdit ettikleri tespit edimiştir. 20 Aralık tarihinde ise yine bahse konu köpekler, salma yumurta tavukçuluğu yapılan bölgede 30 tavuğa saldırarak telef etmiştir. Bunun üzerine köpekler, kurumda görevli veteriner hekim tarafından toplanmış ve sakinleştirici sedatif ilaç verildikten sonra hayvan barınağı yakınlarında bir bölgeye bırakılmıştır. Ayrıca çevrede bakılamayan hayvanların bakımı çoğu kez Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında evcil hayvan besleyenlerin talep etmeleri halinde kurum restoranından yemek artıkları paketlenerek verilmektedir. Köpeklerin sağlığına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, 21 Aralık tarihi itibariyle bağımsız veteriner tarafından tespit edilmiş olmakla birlikte, olaya ilişkin Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.\"

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