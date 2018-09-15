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Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (3)

ALEVLER, CEZAEVİ ÇÖPLÜĞÜNE SIÇRADI Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor

15 Eylül 2018 22:31

ALEVLER, CEZAEVİ ÇÖPLÜĞÜNE SIÇRADI
Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nun çöplüğüne de sıçradı. Fabrikanın arazisindeki 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, maki ve okaliptüs ağaçlarının yandığı kaydedildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Süleyman İLTER/MUĞLA, (DHA)

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