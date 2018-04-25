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Dalaman'a 238 kişilik ilk Rus turist kafilesi geldi

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman Havalimanı'na Rusya'nın Moskova kentinden gelen uçak, sezonun ilk turist kafilesi 238 kişiyi getirdi

25 Nisan 2018 13:51

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman Havalimanı\'na Rusya\'nın Moskova kentinden gelen uçak, sezonun ilk turist kafilesi 238 kişiyi getirdi.
Moskova\'dan 238 kişiyle havalanan bir firmaya ait uçak, YDA Dalaman Havalimanı\'na indiğinde, uçuş ekibi için uçakta pasta kesildi, turistlere çiçek verilip, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, bölge turizmi için emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Rus turist kafilesini bölgemize getiren ilk uçak tamamen dolu gelmiştir. Sezon başında olmamıza rağmen ilk uçağın dolu gelmesi önemli bir göstergedir. Rusya\'dan, Ukrayna\'dan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen turistlerin, Dalaman bölgesinde tatil yapması için çalışan havayolu firmalarına teşekkür ediyorum. Rus turistler bölge turizmi açısından hayati öneme sahip. Rusya başta olmak üzere farklı destinasyonlardan Dalaman bölgesine uçuşların çoğaltılması ve penetrasyonun artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başarılı bir turizm sezonu diliyorum\" dedi.
Rus turistleri getiren firmanın müdürü Mustafa Özden ise bugün itibariyle Rusya\'nın Başkenti Moskova\'dan sezonun ilk uçağının Dalaman\'a geldiğini belirterek, \"Bünyemizde yer alan havayolu firmamıza ait Boeing 757 tipi uçağımız toplam 238 misafirimiz ile Dalaman Havalimanı\'na indi. Bu uçak aynı zamanda bölgeye gelen sezonun ilk Rus uçağı olma özelliğini taşımaktadır. Bu yıl toplamda bölgemize Rusya\'nın 10 farklı kentinden uçuşlar planladık. Sayı olarak 135 bin kapasite belirledik. Ukrayna ile birlikte BDT ülkelerinden Dalaman\'a 210 bin turistin getirilmesi hedefleniyor.
Bu rakam Dalaman\'ın bu zamana kadar BDT ve Ukrayna pazarları toplamında, tek bir operatörün ulaşmış olacağı en yüksek rakam olacaktır. Tüm kış boyunca yoğun bir şekilde otelci partnerlerimizin de katıldığı tanıtım çalışmaları yürütüldü. Başta YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Marmaris Belediye Başkanımız Ali Acar olmak üzere bölgesel tanıtımlarda ilk denilebilecek yenilikte projelere birlikte imza attığımız kanısındayız. Kazan ve ve Nijniy Kamsk şehirlerinde yerel otoritelerle, özellikle Tataristan Devlet Başkanı Minnihanov\'un himayelerinde ve Başkonsolosumuzun destekleriyle yapılan çalışmalar, ilişkileri kalıcı hale getirecektir. Bu çalışmalar bölgemize duyulan ilgiliyi olağan üstü artırmıştır\" dedi.

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