Dalaman Belediyesi yarım asırlık çiftleri unutmadı 

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, 40 yıldan beri beraberliklerini sürdüren çiftler, Dalaman Belediyesi tarafından \'14 Şubat Sevgililer Günü\'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Dalaman Belediyesi Şehit Mehmetçik Parkı\'nda, 40 yıldan beri beraberliklerini sürdüren 90 çift için Dalaman Belediyesi tarafından yemek etkinliği düzenlendi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz yemeğe katılan çiftlere 14 Şubat Sevgililer Günü anısına, iki kişilik fincan seti ve karanfil takdim etti. Etkinliğe katılan kadın ve erkeklerin, Başkan Şaşmaz tarafından dağıtılan kırmızı karanfilleri karşılıklı eşlerine takdim etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

CHP\'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, \"Kız isteme geleneğinde ikram edilen kahveden yola çıkarak, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır düşüncesi ile 40 yıl ve üzeri birlikteliklerini sürdüren çiftleri sevgililer gününde bir araya getirdik. Yıllarca aynı yastığa baş koyan ve hayatın zorluklarına birlikte göğüs geren çiftlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 14 Şubat Sevgiler Günü nedeni ile çiftlerimizi bir araya getiren bu etkinliği yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum. 14 Şubat ve yılın bütün günlerinde sağlıklı, mutlu yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum\" dedi

İlçeye bağlı Gürköy Mahallesi\'nde yaşayan ve evliliklerinin 60\'ıncı yılını deviren 80 yaşındaki Zeynep Çelik ve 84 yaşındaki Ali Çelik çifti, \"Biz evliliğimizin 60\'ıncı yılında birbirimizi ilk günden daha çok seviyoruz. Allah herkese uzun ömür ve sağlıklı mutlu yuva versin. Ayrıca bizi düşünerek buraya davet eden Belediye Başkanımız Muhammet Şaşmaz\'a da çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

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