Dalai Lama: Trump'ın sloganları uygulanabilir değil

Çeviri - Gonca Tokyol

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Amerika’yı yeniden harika yapalım" (Make America great again) sloganının uygulanabilir olmadığını söyledi. Daha önce de Trump’ı “bencil" olarak nitelendiren Dalai Lama, ABD Başkanı’nın sözlerinin oy verenlerini mutlu ettiğini ancak her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu günümüz küresel dünyasında uygulanmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Yeni kitabı "Dünyaya bir çağrı: Ayrılıklar Çağında Barışa Giden Yol" isimli kitabında kısa bir bölümü ABD Başkanı Trump’a ayıran Dalai Lama, “Amerika’yı yeniden harika yapalım” ve “İlk olarak Amerika” söylemlerinin küreselleşme çağında güncellenmeye ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirdi.

Kitabın eş yazarı Franz Alt’ın konuyla ilgili bir sorusunu yanıtlayan ruhani lider, “ABD Başkanı 'İlk olarak Amerika' dediğinde oy verenlerini mutlu ediyor, bunu anlayabiliyorum. Ancak küresel perspektiften baktığında, bu söylem uygulanabilir değil. Günümüz küresel dünyasında her şey birbirine bağlı. Amerika’ın geleceği Avrupa’ya ve Avrupa’nın geleceği de Asya ülkelerine bağlı” dedi.

"Totaliter rejimlerin geleceği yok"

“Özgür dünyanın yönetici gücü” olduğunu belirttiği ABD’nin Avrupa’ya daha yakın durması gerektiğini savunan Dalai Lama, “Avrupa Birliği’nin hayranıyım. Muhteşem ve öncü bir barış projesi” ifadelerini kullandı. Budist lider şöyle devam etti:

“ABD hâlâ çok güçlü. Modern Amerika’nın kurucu babalarının mottosu demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüktü. Totaliter rejimlerin geleceği yok.”