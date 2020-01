Dalai Lama: İnanç adına öldürmek kabul edilemez

Dalai Lama, Hindistan’daki 9 farklı dini gelenekten gelen liderlere yaptığı konuşmada İslam Devleti’nden bahsederek, “İnanç adına öldürmek kabul edilemez” dedi.

Tibet’in ruhani lideri cihatın ‘kutsal savaş’ olarak algılandığını, ama İslam’da daha ruhani bir anlamı olduğunu belirterek: “Cihat, içteki yıkıcı duygularla mücadele eder. Herkes kalbinde cihat taşır, ben de dahil” dedi.

Huffington Post’ta yer alan habere göre, Dalai Lama’nın konuşmasından bir gün sonra, IŞİD sosyal medyada, tüm Müslümanları inançsızları öldürmeye teşvik eden ‘Indeed Your Lord Is Ever Watchful’ (Tanrının gözü hep üzerinizdedir) adlı bir konuşma yayınladı.

Papa: Dinin hakiki ruhu radikal gruplar tarafından sapkınlaştırıldı

Cumartesi günkü konuşmasında Dalai Lama, bu tür saldırganlıklar hakkında dini liderleri daha yüksek sesle konuşmaya davet etti. Nobel Barış Ödülü sahibi Dalai Lama, “Eğer etrafımızda olup bitenlere kayıtsız kalırsak bu çok yanlış olur” diye konuştu.

Cihat üzerine konuşmasında Dalai Lama, İslam Devleti’nin inancı temsil etmesini eleştiren diğer Müslüman ve Müslüman olmayan liderlere katıldı. Papa Francis de Müslüman çoğunluktaki Arnavutluk’a giderken bu gruba karşı bir konuşma yapmıştı.

Papa, Tirana’daki konuşmasında, Arnavutluk’ta güçlü olan inançlar arasındaki saygıyı övdü ve böyle bir beraberliğin günümüzün dünyasında “kıymetli bir hediye” olduğunu belirterek, “Dinin hakiki ruhunun radikal gruplar tarafından sapkınlaştırıldığı ve dini farklılıkların çarpıtılıp araçsallaştırıldığı bu zamanlarda çok önemli” dedi.

Papa Francis ayrıca İslam Devleti’nin Allah adına hareket ettiği iddiasına meydan okuyarak, “Baskı ve şiddet uygular ve planlarken, kimse kendisini Tanrı’nın ‘zırhı’ olarak görmesin” ifadelerini kullandı.

The Key To Defeat ISIS Is Islam (IŞİD’i yenmenin yolu İslam’dır) adlı blogda, Muslim Public Affairs Council (Müslüman Halkla İlişkiler Meclisi) başkanı Salam Al Marayati, IŞİD ve İslam arasındaki farkı, “IŞİD nefret ve intikama dayalıdır, İslam ise affetme ve sabra” diye yazdı.