Dal üzerine dizilmiş sıralı kalpler

Kanayan kalpler, çiçeklerin en hüzünlü hali. İyi bir dosta bahçenizde yer açın.



İnsanın içini açardı hani çiçekler? Bu yüreğinizi acıtıyor ismiyle. ‘Kanayan kalpler’ demişler ona... Çiçekleri gözyaşına benziyor; ondandır bu hüzünlü bakışı. Daha fazla ağlatmayın olmaz mı?



Mayıs ayıyla birlikte öyle çiçekler göstermeye başlıyor ki yüzlerini bize, yazı müjdeliyorlar adeta. Hepsi sevinç dolu, biri hariç: ‘Kanayan kalpler’. Güzelliklerinin ardında hüzünlerini yaşayan... Yüzünüzü güldürmeye çalışırken, fazlasıyla düşündüren kanayan kalpler Dicentra. Şahteregiller Papaveraceae ailesinin duygusal karakteri o.



Çok yıllık bir bitki. Narin görüntüsünün altında, aslında güçlü bir kalp gizli. Bahçede oldukça şık bir görüntü oluşturuyor. Bir dal üzerine dizilmiş sıra sıra kalplerin ilgi çekmemesi olası mı? Hele de bu kalplerin ağladığı nı görürseniz... Yanına çağırıyordur belki, yaklaşın ona.



Neden ağlıyor?



Kalp şeklindeki çiçekleri hep aşağıya bakıyor. Başlarını bir kaldırsalar mutlu olacaklar belki de. İstemiyorlar bunu, yapı meselesi... En çok rastladığımız türü Dicentra spectabilis. Onun çiçekleri genellikle koyu pembe. Beyaz olanlarına da rastlarsanız şaşırmayın. İsminin hikâyesi, çiçeklerinin ucunda saklı. Burada uzanan ince beyaz yapı, sizce de gözyaşına benzemiyor mu? Bundandır çiçeğimize kanayan kalpler dışında başka adların da yakıştırılması. Ağlayan kalpler ya da kız kalbi diye tanıyanlar da var onu. Şimdi sizin içiniz de ona ısındı değil mi?



Yakından tanıyalım…



■ 80 santimetreye kadar boylanma yapar.

■ Kore, Çin ve Japonya’da doğmuş, ülkemize kadar gelmiş.

■ Süs bitkisi olarak kullanılmaya uygun. Ayrıca iyi bir yer örtücü.

■ Kısa ve otsu. Bordür bitkisi olarak kullanılabilir.

■ Bahçenin kenar bölgelerine dikerseniz, alana hareket katar.

■ Bahar ortasından itibaren çiçek açar. Çiçekleri bir ay kadar üzerinde kalır.

■ Ülkemizde çok sık rastlanmasa bile, kesme çiçek olarak da kullanılabilir.



Ne ister?



■ Soğuk bir yerde yaşıyorsanız, doğrudan güneş alan bir bölgeye dikebilirsiniz. Sıcak iklimlerde, yarı gölgede kalmayı tercih eder.

■ Verimli ve geçirgen toprakta yetiştirin.

■ Toprağının nemli olmasını ister. Ama sakın su içerisinde bırakmayın. Fazla su onu rahatsız eder.

■ Yaprak bitlerine karşı oldukça dirençsizdir. Gözünüz hep üzerinde olsun.

■ Tohumlarını yaz sonu, sonbahar başında ekebilirsiniz.

■ Bölerek de çoğaltabilirsiniz. Bunun için en uygun zamansa sonbahar sonu, ilkbahar başıdır. ■ Rüzgârdan korunmak ister.

■ Saksı içerisinde, iç mekânda da yetiştirebilirsiniz.

■ Çiçeklenmesini tamamladıktan sonra budama yaparsanız, gelecek seneye daha güçlü olur.

■ Yaz ortalarına doğru çiçeklerinden ayrılacaksınız. Üzülmeyin seneye baharda yine karşınızda olacak.



Ağlayan kalpleri bahçeyle tanıştırın...



Yılın bu döneminde tohumdan yetiştirmeniz imkânsız. Üzülmeyin! Fide almaya ne dersiniz? Ama biraz araştırmanız gerekecek; çünkü maalesef her yerde kolay bulunmuyor çiçeğimiz. Nitelikli ve geçirgen toprağa dikip, can suyunu da verdiniz mi, ağlayan bir çiçeğiniz olacak. Onu daha fazla ağlatmamak sizin elinizde... Sevginizi ve ilginizi üzerinden eksik etmeyin. Baharın yazla kucaklaştığı aydayız. Çiçeklerinizi hemen dikin ki son yağmurlarda, kana kana su içsinler. Susuz kalacakları günlere hazırlasınlar kendilerini.

