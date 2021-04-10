Dakikalar içinde binlerce liralık harcama yapıyorlar: İşte dolandırıcıların "Hesabınıza para geldi" oyunu!

Çok sayıda kişinin banka hesaplarına dadanan dolandırıcılar bu kez farklı bir mesaj göndermeye başladı. Elazığ’da inşaatlarda çalışan Yakup Sadan’a, “Hesabınıza para geldi” mesajı gönderen kişiler saniyeler içinde kredi kartı bilgilerini çaldı.

Hürriyet’in haberine göre, “Hesabınıza para geldi” yönündeki mesajla kişilerin banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların son kurbanı inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Yakup Sadan (35) oldu.

“Evin kredi borcu olduğu için ekstra bir harcama yapma imkânım yok” diyen Sadan, başına gelenleri şöyle anlattı: “Yurtdışındaki bir inşaat işi için bankadan hesap açmam gerekti. Özel bankada hesabı açtık. Banka bir de kredi kartı verdi. Kartın limiti 8 bin liraydı. Ancak bu kartı hiç kullanmadım. Kart evde duruyordu. 1 Nisan günü şantiyedeyken bana bir SMS geldi. Mesaj, bankadan gelmiş gibi görünüyordu. Mesaja baktığımda ‘Hesabınıza para geldi’ deniyordu. Şaşırdım. Çünkü para beklemiyordum. ‘Biri yanlışlıkla göndermiş olmalı; hesaba bakayım da iade edeyim’ diye hesabıma girmeye çalıştım. Ancak girdiğim şifreyi kabul etmedi. Daha sonra, hesaba girdiğimde gelen herhangi bir paranın olmadığını gördüm.”

Hesabına para gelmediğini gören Sadan, bankanın müşteri ilişkilerini aramak istedi. Ancak o an hiç beklemediği bir şey oldu. İki yıl önce aldığı cep telefonu birden kapandı. Sadan, şarjının bittiğini düşündü. Ancak durum düşündüğü gibi değildi. 2-3 dakika sonra Sadan telefonunu açabildi. Bu kez, gerçekten bankadan art arta mesajlar gelmeye başladı. Banka, Sadan’a, yaptığı kredi kartı harcamasında kazandığı puanları bildiriyordu. O an hesabının ele geçirildiğini anladı. Hemen bankayı arayan Sadan, kredi kartını işleme kapattı. Ancak bu sürede dolandırıcılar üç parça halinde 1.777 liralık harcama yapmıştı bile. Söz konusu para ile sanal oyun alındığı anlaşıldı.

Yakup Saban ilk olarak bankaya, kredi kartından yapılan harcamaya ilişkin itirazda bulundu. Öte yandan hem Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu; hem de dolandırıcıların yakalanabilmesi için savcılığa başvurdu.