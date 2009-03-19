Dakikada 100, yarım saatte 3000 adım atın!

Yeni bir araştırma, egzersiz amaçlı bir yürüyüş için dakikada 100, yarım saatte 3 bin adım atılması gerektiğini gösterdi.



American Journal of Preventive Medicine dergisinde yer alan makaleye göre, Amerikan San Diego Devlet Üniversitesi araştırmacıları, yaş ortalaması 32 olan 97 yetişkin deneğin koşu bandındaki yürüyüşleri sırasında vücutlarının oksijen ihtiyacını saptadılar.



Bu araştırma sonucunda, iyi bir egzersiz için yarım saat boyunca dakikada erkeklerin 92 ila 102, kadınların 91 ila 115 adım atmasının gerektiği belirtildi. Uzmanlar, egzersizin haftanın 5 günü yapılması önerisinde bulundu.



(AA)