DAKİKA DAKİKA DEPREM GÜNÜ

13.42: Van’da Tabanlı Köyü merkez üssü olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5-6 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. En büyük hasarın Erciş’te görüldüğü belirtilen deprem, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı’da şiddetli olarak hissedildi.

13.56: Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkeze bağlı Ilıkkaynak köyünde saat 13.48'de 5.4, merkeze bağlı Gedikbulak köyünde ise saat 13.56 itibariyle 5.5 büyüklüğünde iki deprem daha ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 2.9 ile 5.5 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldiğini bildirdi. Erciş ilçesinde ciddi hasara yol açan depremde Muradiye ilçesinde devlet hastanesi boşaltıldı.



15.05: Türk Kızılayı, Erzurum, Muş ve Elazığ Yerel Afet Müdahale ve lojistik merkezlerinden çok sayıda çadır, battaniye ve gıda malzemesinin bölgeye doğru yola çıkardı.

15.15: Kandilli Rasathanesi 6.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7.2 olarak revize etti.

15.20: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van'da meydana gelen depremle ilgili ''Bölgeye süratle sağlıkla ilgili güçlerimizi intikal ettiriyoruz'' dedi.

16.10: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle il merkezinde 10 bina, Erciş'te 25-30 bina ve 1 öğrenci yurdunun yıkıldığını bildirdi. Bakan Atalay, ''Her türlü imkanlarımız seferber oldu. Olayın büyüklüğünü, hasarın kapsamını verilen bilgiler dışında henüz bilmiyoruz. Ama en azamisini dikkate alarak, kurtarma, yardım, barınma ihtiyaçlarıyla ilgili hizmeti anında ulaştırmak istiyoruz. Bütün acil aramalar 112 ve 155 ile yapılacak'' diye konuştu.

16.30: Ulaştırma Bakanı Yıldırım, ''Deprem dolayısıyla acil yardıma ihtiyacı olan, o bölgedeki vatandaşlarımız, kendilerine ulaşılabilmesi, yardım yapılabilmesi için 112-155'e mesaj atabilirler, arayabilirler'' dedi.

16.40: Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 kişilik arama kurtarma ekibini Van'a gönderdiğini açıkladı.



16.45:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) eğitime bir hafta ara verildi.





16.45: Genelkurmay Başkanlığının, Van'daki depreme acil müdahale için 3 nakliye uçağını Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) emrine tahsis ettiği bildirildi.



17.40 Türk Kızılayının gönderdiği yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaşmaya başladığı bildirildi.

17.43: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''DAP'' adlı özel uçak Van'a hareket etti.

17.44: Rize Afet ve Acil Durum Müdürü Seyfettin Yılmaz, Van'daki deprem dolayısıyla Rize'den 30 kişilik arama kurtarma ekibinin Van'a gönderildiğini bildirdi.

18.15: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Van'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, mümkün olan her türlü yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

18.30:Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “'Arama kurtarma çalışmaları ile vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşılır ve can kaybı inşallah fazla olmaz. Dileğimiz odur, duamız odur” dedi.

19.00: Diyanet İşleri Başkanlığı, Van'da meydana gelen depremin ardından bölgede bir aşevi yapıp, cenaze işlemleri için kriz masası oluşturulacağını açıkladı.

19.15: ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton adına ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarının Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nu aradığı öğrenildi.

19.25: İsrail'in Ankara Büyüelçiliği Van'daki deprem dolayısıyla taziyelerini iletti. Büyükelçilik Sözcüsü Nizar Amir yazılı bir açıklama yaparak, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın talimatı ile büyükelçilik olarak üzüntülerini iletmek istediklerini bildirdi.

19.33: Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Van'daki deprem sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu

söyledi.

19.44: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''DAP'' adlı özel uçak ile saat 19.44'te Van'a geldi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van Valisi Münir Karaloğlu karşıladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Başbakan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da Van'a geldi. Başbakan Erdoğan, bakanlardan bilgi aldıktan sonra helikopterle Erciş ilçesine hareket etti.

19.46:İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arayarak Van depremi dolayısıyla üzüntülerini aktardı.

19.50; Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, deprem felaketinin meydana geldiği Van'ın Erciş ilçesine gitti. Programı nedeniyle Bingöl'de bulunan Yılmaz, depremin meydana geldiği Erciş'e ulaştı. Yılmaz, Erciş'te kriz masasında yürütülen çalışmaları koordine ediyor.

19.55: Başbakanlık tarafından THY'den tahsis edilen uçak, arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleriyle Van'a gitti. Uçakta, 10 kişiden oluşan Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (NESAR), 20 kişiden oluşan Yeni Yüksektepe Arama Kurtarma ve Ekoloji Grubu (GEA), 10 kişiden oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ile kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 80 kişiden oluşan Çevik Kuvvet ekibi yer aldı. Ayrıca Türk Kızılayı'nın yardım malzemeleriyle, arama kurtarma ekiplerinin jeneratör, kesme aleti, dinleme aletleri ve diğer arama ve kurtarma gereçlerinden oluşan malzemeleri uçağa yüklendi.



20.38: Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem mahallinde 145 ambulans, 9 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) aracı ile birlikte toplam 500 kişilik bir sağlık ekibinin görev yaptığı ve bölge dışından da 87 uzman hekim bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldığı bildirildi.



20.45:Başbakan ve beraberindeki ekibin helikopter ile Van'ın Erciş ilçesine hareket ettiği açıklandı.



21.04: İstanbul'dan özel uçakla Van'a gelen Başbakan Erdoğan, buradan helikopter ile Erciş ilçesine geçti. Başbakan Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de Erciş'e geldi. Başbakan Erdoğan, Erciş Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz merkezinde yetkililerden bilgi aldı.



(T24-Ajanslar)





