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Spor

Dakar Rallisi'nin şampiyonu Stephane Peterhansel

Dakar rallisinin 13. ve son etabı Arjantin'in Villa Carlos Paz ile Rosario kentleri arasında koşuldu

16 Ocak 2016 20:30

Fransız pilot Stephane Peterhansel, kariyerindeki 12. Dakar şampiyonluğuna ulaştı. Son etabın galibi  Peterhansel'in vatandaşı Sebastien Loeb oldu.

Dakar rallisinin 13. ve son etabı Arjantin'in Villa Carlos Paz ile Rosario kentleri arasında koşuldu.

Otomobil kategorisinde etabın galibi Sebastien Loeb olurken, Fransız pilot ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nde dördüncü etap galibiyetine uzandı.

Otomobilde genel klasmanın zirvesinde ise 45.22.10'luk zamanıyla Stephane Peterhansel yer aldı. Daha önce motosiklet kategorisinde 6 şampiyonluğu olan Peterhansel bu şampiyonluğuyla birlikte otomobilde de 6. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz yıl Dakar'a dönme kararı alan Peugeut takımı da bu sonuçla beraber 25 yıl sonra ilk şampiyonluğunu elde etti.

Motosiklet kategorisinde ise KTM Factory takımından Toby Price şampiyon olmayı başardı. 48.09.15'lik süresiyle mutlu sona ulaşan Avustralyalı pilot, Dakar'a ikinci katılımında ilk şampiyonluğun elde etti. Etap galibi ise Şilili Pablo Quintanilla oldu.

 

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