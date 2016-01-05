37. Dakar Rallisi'nde Sebastien Loeb rüzgârı esiyor

37. Dakar Rallisi'nin 3. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Arjantin ve Bolivya'nın ortak düzenlediği 2016 Dakar Rallisi'nin 3. etabı, Arjantin'in Termas de Rio Hondo ile San Salvador de Jujuy kentleri arasındaki düzenlendi.

Kötü hava koşulları nedeniyle pistin yarış mesafesi 314'ten 194 kilometreye düşürülürken, zeminin bir bölümünün çökmesi nedeniyle kamyon yarışları ise iptal edildi.

Otomobil kategorisinde ilk sırayı, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) kazandığı 9 şampiyonluğun ardından Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası'na (WTCC) geçen Fransız pilot Sebastien Loeb ikinci kez üst üste elde etti.

Etabı 2 saat 9 dakika 39 saniyede bitiren Peugeot-Total takımı pilotu Loeb'ün, 1:23 dakika arkasındaki takım arkadaşı İspanyol pilot Carlos Sainz 2'nci, 1:25 dakika gerisindeki geçen yılın şampiyonu Katarlı Nasser El-Attiyah ise 3'üncü oldu.

Loeb böylece, ilk etabı şiddetli yağmur nedeniyle iptal edilen yarıştaki 6:01:42 saatlik toplam süresiyle genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

Motosiklette lider Bort



Motosiklet kategorisinde ise ilk 3 sırayı Honda takımı adına yarışan pilotların alması dikkati çekti. Joan Barreda Bort, 02:30:37'lik süresiyle kariyerindeki 14'üncü etap liderliğini kazandı. İspanyol pilotu, 26 saniye geriden Arjantinli Kevin Benavides, 52 saniye arkadan da Portekizli Paulo Goncalves takip etti.

Bort, 06:26:50 saatlik süresiyle genel klasmanda da adını ilk sıraya yazdırdı.

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Arjantin'in San Salvador de Jujuy kentindeki 429 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 13 etap sürecek Dakar Rallisi, 16 Ocak'ta, başladığı yer Rosario'da son bulacak.