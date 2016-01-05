T24 LogoT24 Logo
Spor

37. Dakar Rallisi'nde Sebastien Loeb rüzgârı esiyor

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Arjantin'in San Salvador de Jujuy kentindeki 429 kilometrelik parkurda düzenlenecek

05 Ocak 2016 23:48

37. Dakar Rallisi'nin 3. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet kategorisinde İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Arjantin ve Bolivya'nın ortak düzenlediği 2016 Dakar Rallisi'nin 3. etabı, Arjantin'in Termas de Rio Hondo ile San Salvador de Jujuy kentleri arasındaki düzenlendi.

Kötü hava koşulları nedeniyle pistin yarış mesafesi 314'ten 194 kilometreye düşürülürken, zeminin bir bölümünün çökmesi nedeniyle kamyon yarışları ise iptal edildi.

Otomobil kategorisinde ilk sırayı, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) kazandığı 9 şampiyonluğun ardından Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası'na (WTCC) geçen Fransız pilot Sebastien Loeb ikinci kez üst üste elde etti.

Etabı 2 saat 9 dakika 39 saniyede bitiren Peugeot-Total takımı pilotu Loeb'ün, 1:23 dakika arkasındaki takım arkadaşı İspanyol pilot Carlos Sainz 2'nci, 1:25 dakika gerisindeki geçen yılın şampiyonu Katarlı Nasser El-Attiyah ise 3'üncü oldu.

Loeb böylece, ilk etabı şiddetli yağmur nedeniyle iptal edilen yarıştaki 6:01:42 saatlik toplam süresiyle genel klasmanda liderliğini sürdürdü.

 

Motosiklette lider Bort 


Motosiklet kategorisinde ise ilk 3 sırayı Honda takımı adına yarışan pilotların alması dikkati çekti. Joan Barreda Bort, 02:30:37'lik süresiyle kariyerindeki 14'üncü etap liderliğini kazandı. İspanyol pilotu, 26 saniye geriden Arjantinli Kevin Benavides, 52 saniye arkadan da Portekizli Paulo Goncalves takip etti.

Bort, 06:26:50 saatlik süresiyle genel klasmanda da adını ilk sıraya yazdırdı.

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Arjantin'in San Salvador de Jujuy kentindeki 429 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 13 etap sürecek Dakar Rallisi, 16 Ocak'ta, başladığı yer Rosario'da son bulacak.

ETİKETLER

dakarralliloebbolivyaarjantin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24