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Spor

Dakar Rallisi'nin ikinci etabına Sebastian Loeb damgası

Dakar Rallisi’nin ikinci etabında Peugeot pilotu Sebastien Loeb, 803 kilometrelik parkuru ilk sırada bitirdi

04 Ocak 2017 15:25

Dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan Fransız pilot Sebastien Loeb bu yıl aldığı ilk birincilikle genel sıralamada zirveye çıktı.

Fransız Loeb’in rakibi Katarlı Nasser Al-Attiyah etabı ikinci bitirdi. Dakar Rallisi’ni iki kez şampiyonlukla tamamlayan Katarlı Al-Attiyah ile Fransız Loeb arasında 28 saniyelik zaman farkı bulunuyor.

Motosiklet kategorisinde geçen yılın şampiyonu Toby Price ikinci etapta bitiş çizgisini gören ilk isim oldu. Ralliye kötü bir başlangıç yaparak ilk etabı 17 sırada bitiren Avusturalyalı sürücü, genel sıralamada en tepeye oturdu.

Portekizli Paulo Goncalves ise günü ikinci bitirerek, genel sıralamada ikinci sıraya oturdu.

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Dakar RallisiPeugeotSebastien Loeb

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