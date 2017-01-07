Dakar Rallisi'nde Sebastian Loeb zirvede

38. Dakar Rallisi'nin beşinci etabında otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb ilk sırada yer aldı.



Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Oruro kentleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 24 dakika 3 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti.



Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Fransız sürücünün, 44 saniye arkasındaki Nani Roma 2'nci, bir dakika 31 saniye gerisindeki Stephane Peterhansel ise 3'üncü oldu.



WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Organizasyonda ikinci kez etap birinciliğine ulaşan Loeb ise 1:09 dakika geriden 2'nciliğe yerleşti.

Motosiklette yeni lider Sunderland

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 21 dakika 51 saniyelik zamanıyla Red Bull KTM takımından Sam Sunderland elde etti.