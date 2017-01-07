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Spor

Dakar Rallisi'nde Sebastian Loeb zirvede

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 21 dakika 51 saniyeyle Red Bull KTM takımından Sam Sunderland elde etti

07 Ocak 2017 12:07

38. Dakar Rallisi'nin beşinci etabında otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb ilk sırada yer aldı.
 
Paraguay, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2017 Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Oruro kentleri arasındaki 447  kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 24 dakika 3 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Sebastien Loeb elde etti.

Dünya Ralli  Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Fransız sürücünün, 44 saniye arkasındaki Nani Roma 2'nci, bir dakika 31 saniye gerisindeki Stephane Peterhansel ise 3'üncü  oldu.
 
WRC otomobil kategorisinde 6 şampiyonluğu bulunan Peterhansel, böylece  genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Organizasyonda ikinci kez etap  birinciliğine ulaşan Loeb ise 1:09 dakika geriden 2'nciliğe yerleşti.

 

Motosiklette yeni lider Sunderland

 

Motosiklet kategorisinde ilk sırayı, 2 saat 21 dakika 51 saniyelik  zamanıyla Red Bull KTM takımından Sam Sunderland elde etti.

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Dakar RallisiSebastien LoebSam Sunderland

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