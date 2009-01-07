T24 LogoT24 Logo
Spor

Dakar Rallisi'nde ölüm!

Fransız motosikletçi Pascal Terry, yarış güzergahının bir yerinde ölü bulundu.

07 Ocak 2009 02:00


30. Dakar Rallisi'nin 2. etabından bu yana kendisinden haber alınamayan Fransız motosikletçi Pascal Terry, yarış güzergahının bir yerinde ölü bulundu.

Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'deki bir güzergahta, yarışın pazar günkü 2. etabından bu yana kayıp olan Fransız motosikletçi Terry'nin cesedine rastlandı.

Yoğun çalılıklar nedeniyle aşılması zor olarak nitelenen bir yerde, Terry'nin kaskı ve motosikletini bulan yetkililer, 15 metre ileride de 49 yaşındaki Fransız sporcunun cansız bedenine ulaştılar.

Olayı soruşturan Las Pampas polisi, Terry'nin, Dakar Rallisi'ne ilk kez katıldığını belirtti.

31 yıllık tarihinde birçok ölüme sahne olan Dakar Rallisi'nde 2007 yılında da 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu yıl Güney Amerika'da Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen yarışta, Jim Beam Türk Takımı'ndan Kutlu Torunlar ve Kemal Merkit de mücadele ediyor.

Yarış, 18 Ocak Pazar günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sona erecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24