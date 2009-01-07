Dakar Rallisi'nde ölüm!



30. Dakar Rallisi'nin 2. etabından bu yana kendisinden haber alınamayan Fransız motosikletçi Pascal Terry, yarış güzergahının bir yerinde ölü bulundu.



Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'deki bir güzergahta, yarışın pazar günkü 2. etabından bu yana kayıp olan Fransız motosikletçi Terry'nin cesedine rastlandı.



Yoğun çalılıklar nedeniyle aşılması zor olarak nitelenen bir yerde, Terry'nin kaskı ve motosikletini bulan yetkililer, 15 metre ileride de 49 yaşındaki Fransız sporcunun cansız bedenine ulaştılar.



Olayı soruşturan Las Pampas polisi, Terry'nin, Dakar Rallisi'ne ilk kez katıldığını belirtti.



31 yıllık tarihinde birçok ölüme sahne olan Dakar Rallisi'nde 2007 yılında da 2 kişi hayatını kaybetmişti.



Güney Afrika'daki güvenlik sorunları nedeniyle bu yıl Güney Amerika'da Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen yarışta, Jim Beam Türk Takımı'ndan Kutlu Torunlar ve Kemal Merkit de mücadele ediyor.



Yarış, 18 Ocak Pazar günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sona erecek.







