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Spor
Deutsche Welle

Dakar Rallisi'nde açılış sürprizi

Efsane Dakar Rallisi’nin açılış etabında son şampiyon Nani Roma yolda kaldı. Otomobil kategorisinde ilk günün en hızlı zamanını Katarlı Naser El-Attiyah yaptı.

05 Ocak 2015 14:48


Güney Amerika'da (Arjantin, Bolivya, Şili) düzenlenen 2015 Dakar Rallisi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires ile Villa Carlos Paz arasındaki 170 kilometrelik etapla başladı.

Rallinin açılış etabı otomobil kategorisindeki son şampiyon Joan ‘Nani’ Roma (üst resim) için fiyaskoyla sonuçlandı. İspanyol sürücü Mini aracıyla başladığı ilk etabı dakikalar sonra teknik problem nedeniyle bırakmak zorunda kaldı ve daha ilk günden rakipleri karşısında önemli puan kaybı yaşadı.

Otomobil kategorisinde ilk günün en iyi zamanını eski şampiyonlardan Katarlı Nasser el Atiyye 1 saat 12 dakika 50 saniyelik derecesiyle elde etti. Arjantinli Orlando Terranova, 2011 şampiyonunun 22 saniye gerisinde ikinci olurken liderin 1 dakika 4 saniye gerisindeki ABD’li Robby Gordon 3’üncü sırayı aldı.

Alman Dirk von Zitzewitz’in yardımcı pilotluğunu yaptığı Güney Afrikalı pilot Giniel de Villiers Toyota aracıyla liderin 1 dakika 12 saniye ardından dördüncülüğü aldı. Rekortmen şampiyon Fransız Stephane Peterhansel ise Peugeot aracıyla etabı 10’uncu (+2:35) tamamladı.

Dakar Rallisi’nin ikinci etabı bugün Arjantin’in Villa Carlos Paz ile San Juan kentleri arasında yapılacak.

Motosiklet sınıfında ilk günün kazananı Büyük Britanyalı Sam Sunderland oldu. KTM pilotu 1:18:57 derecesiyle etabı Honda pilotu Portekizli Paulo Goncalves’in (1:09:02) önünde ilk sırada tamamladı. Son şampiyon İspanyol Marc Coma KTM ile liderin 1 dakika 12 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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