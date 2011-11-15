-Daire fiyatına kol saati BURSA (A.A) - 15.11.2011 - Dünyaca ünlü İsviçre firması Edox tarafından görme engelliler için özel olarak üretilen kol saati, hem tasarımı, hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece 30 adet üretilen özel saat, Türkiye'de küçük bir daire veya lüks bir otomobil fiyatını gözden çıkarmak gerekiyor. Edox Türkiye Distribütörü Mey Saat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yaman, Edox'un tasarım ve teknolojiyi birleştirerek dünyanın en özel saatlerini imal ettiğini, son tasarım olan Grand Ocean'ın da tam anlamıyla sınırları zorladığını söyledi. Görme engelliler için tasarlanan ve sadece 30 adet üretilen Grand Ocean saatlerden Türkiye'ye sadece bir adet gönderildiğini ifade eden Yaman, bu ürünün büyük ilgi gördüğünü belirtti. Yaman, ''dünyanın en özel saati'' sloganıyla piyasaya sürülen Grand Ocean'ın Türkiye'de 65 bin liraya satışa sunulduğunu dile getirerek, ''Şu anda tanıtımını yapıyoruz. Amacımız Türkiye'de pek çok kişinin bu saati görmesi. Saati kısa sürede satacağımızı düşünüyoruz. Hatta ek talepler de alacağımızı tahmin ediyoruz'' dedi. Saatin, özel bir mekanizmaya sahip olduğunu, camının safir kristal çizilmez özelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Yaman, ''Ayrıca mekanizmayı gözler önüne seren muhteşem iskelet kadranı, 50 metre su geçirmezliğe ve anti-alerjik timsah derisi kayışa sahip. Bir saatten daha fazlasını isteyenler için dizayn edilen Grand Ocean, pek çok üstün özelliğinin yanı sıra her 5 dakikada bir çıkardığı özel tını sayesinde saate bakmadan bile saatin kaç olduğunu anlamanızı sağlıyor.'' Fatih Yaman, sadece 30 adet üretilen saate, görme engelliler ve saat meraklılarının yanı sıra koleksiyonerlerin de büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.