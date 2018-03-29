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Daire Başkanı ve ailesi kaza geçirdi: 4 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva ile eşi, kızı ve şoförü yaralandı

29 Mart 2018 14:56

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva ile eşi, kızı ve şoförü yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Seydişehir Antalya Çevre Yolu Muradiye kavşağında meydana geldi. Orman ve Su işleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Hakan Helva (42) ile ailesinin içinde bulunduğu Servet Savacı (45) yönetimindeki 06 ADE 849 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki Mustafa Hakan Helva, eşi Seda (41) ve çocukları Tuna Helva (13) ile sürücü Savacı yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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