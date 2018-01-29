Daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşüp öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, daire satın almak için gittiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Fevzi Toroman (81), yaşamını yitirdi.

Olay, arıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak’ta meydana geldi. Yakınları ile birlikte 14 katlı inşaat halindeki binada daire bakan Fevzi Toroman, 10\'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Toroman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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