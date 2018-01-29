T24 LogoT24 Logo
Gündem

Daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşüp öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, daire satın almak için gittiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Fevzi Toroman (81), yaşamını yitirdi

29 Ocak 2018 20:05

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, daire satın almak için gittiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Fevzi Toroman (81), yaşamını yitirdi.
Olay, arıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak’ta meydana geldi. Yakınları ile birlikte 14 katlı inşaat halindeki binada daire bakan Fevzi Toroman, 10\'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Toroman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİZonguldak DHAZONGULDAK EreğliFevzi ToromanOlayarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri SokaktaYakınlarıToromanPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24