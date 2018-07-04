Daimi ikametgâhları olmadığı gerekçesiyle tahliye çıkmamıştı; Yunanistan'dan tutuklu askerlerin Türkiye'de görevlendirilmesine onay

Sınırı geçtikleri gereçeksiyle Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri Angelos Mitrotodis ve Dimitris Kouklatzis için Türkiye'de görevli sayılmaları için hazırlanan tasarı Yunanistan Parlamentosu'ndan geçti. Oylanan tasarı uyarınca iki asker, Türkiye'de daimi ikametgâhta bulanabilecekler.

Türk yargısı iki Yunan askerinin Türkiye’de sürekli bir ikamet adresinin bulunmadığı için kaçma olasılığının bulunduğu gerekçesiyle şimdiye kadar yapılan üç tahliye talebini geri çevirmişti.

Athens Voice'ta yer alan habere göre, askerlerin Türkiye'de ikametgâh edebilmesi için hazırlanan tasarı tutuklanmalarından 4 ay sonra Parlamento'da onaylandı. Tasarıya göre, Mitterodis ve Kouklitzis Türkiye'de daimi ikamet ilan edebilirler. Tasarıda, Silahlı Kuvvetlerin cezaevinde bulunan veya yabancı bir ülkede barış zamanında hapsedilen tüm üyelerini ilgilendiren yurt dışında bir hizmet ödeneğinin ödenmesi için hüküm bulunuyor.

Askerler hakkında yapılan tahliye talepleri geri çevirirken duruşma tarihi de henüz belli olmadı.

Ne olmuştu?

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis, Türkiye’nin askeri yasak bölgesine girdikleri için Mart başından bu yana Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin Türkiye’de görevli sayılması için parlamentodan bir tasarı geçeceğini açıklamıştı.

Yunan devlet radyosuna konuşan Kuvelis, önümüzdeki günlerde Yunan parlamentosunda ele alınacak bir tasarı ile Türkiye’de tutuklu teğmen Angelos Mitretodis ve çavuş Dimitris Kuklatzis’ın yabancı bir ülkede görevli sayılacağı ve buna göre maaş alacağını söylemişti.

Kuvelis, Türk yargısının iki Yunan askerinin Türkiye’de sürekli bir ikamet adresinin bulunmadığı için kaçma olasılığının bulunduğu gerekçesiyle şimdiye kadar yapılan üç tahliye talebini geri çevirdiğine dikkat çekti.