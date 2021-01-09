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Bilim / Teknoloji

Dailymotion, Türkiye'ye temsilci atadı

09 Ocak 2021 17:26

Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı.

Sayan, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!

Sosyal ağların gelişiyle vatandaşlarımız sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabilecek. Taklit hesap, dolandırıcılık,zorbalık vb. durumlarda vatandaşlarımız şikayetlerine daha kolay çözüm bulabilecekler."

Ne olmuştu?

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı 2 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorundaydılar. BTK, temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion’a ilk bir ay için 10 milyon, 10 Aralık’ta dolan ikinci bir aylık sürede de atamadıkları için 30 milyon lira ceza kesti.

Reklam cezası kesilecek

30 milyonluk ikinci cezaya rağmen temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılara, 10 Ocak’a kadar temsilci atamazlarsa BTK Başkanı kararıyla Türk şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek.

 

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