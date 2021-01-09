Dailymotion, Türkiye'ye temsilci atadı

Sosyal ağların gelişiyle vatandaşlarımız sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabilecek. Taklit hesap, dolandırıcılık,zorbalık vb. durumlarda vatandaşlarımız şikayetlerine daha kolay çözüm bulabilecekler."

Ne olmuştu?

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı 2 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorundaydılar. BTK, temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion’a ilk bir ay için 10 milyon, 10 Aralık’ta dolan ikinci bir aylık sürede de atamadıkları için 30 milyon lira ceza kesti.

Reklam cezası kesilecek

30 milyonluk ikinci cezaya rağmen temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılara, 10 Ocak’a kadar temsilci atamazlarsa BTK Başkanı kararıyla Türk şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek.