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Politika

Daily Telegraph: Türkler Putin'e ders verdi

"NATO düne kadar, Putin'i diğer ülkelerin sınırları ile ilgili ukela tutumunu gözden geçirmeye ikna etmek için fazla birşey yapmadı"

25 Kasım 2015 09:24

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin savunma editörü ve köşe yazarı Con Coughlin, bugünkü yazısında Türiye'nin dün bir Rus savaş uçağını düşürmesine değindi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Con Coughlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin savaş uçağının Türk hava sahasında düşürülmesi ile iyi bir ders aldığını yazdı.

Daily Telegraph gazetesindeki yazının başlığı, "Putin eğer ateşle oynarsa, sonunda yanacak."

Con Coughlin yazısında Rusya'nın bugüne dek Gürcistan'dan Kırım'a, Doğu Ukrayna'dan Baltıklara ve Suriye'ye birçok bölgede ülkelerin içişlerine karıştığını söylüyor.

Coughlin'e göre "NATO düne kadar, Putin'i diğer ülkelerin sınırları ile ilgili ukela tutumunu gözden geçirmeye ikna etmek için fazla birşey yapmadı."

 

"Türkler ders vermek için can atıyordu"

 

Rusya'nın Türk hava sahasını daha önce de ihlal ettiğini hatırlatan Coughlin, "Türkler Ruslara ders vermek için can atıyordu" diye yazmış.

Yazıdan bazı satırlar şöyle:

"Türkiye, Esad rejimini devirmek için Suriye'nin kuzeyindeki bazı Türkmen milisleri finanse ediyor. Türklerin, Rusların, etnik müttefiklerine saldırmasına müsamaha göstermesi beklenmemeli. Ancak bu durum Türkiye ile Rusya'yı askeri olarak karşı karşıya getirebilir, bunun da NATO için sonuçları olur.

"Sayın Putin, Türkiye'nin çıkarlarını koruma noktasında kararlı olduğunu anlayamadı. Ve bunu yaparak, Suriye'de soruna zemin hazırlayan ittifaklar ağını daha da karmaşık hale getirdi."

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