Daily Telegraph: Türkiye'den İngiltere'ye dönenlere karantina uygulanmayacak

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, İngiltere’ye girişte karantina uygulanmayacak ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunacağını yazdı.

İngiliz hükümetinin Avrupa ve bazı ülkelere yönelik karantina uygulamalarından muaf tutulacak yaklaşık 75 ülkenin bulunduğu listeyi Perşembe ya da Cuma günü açıklaması bekleniyordu.

‘Hava köprüleri’ olarak bilinen uygulama kapsamında İngiliz turistlerin seyahatlerinden dönüşte karantina uygulanmaması öngörülen ülkeler arasında hemen hemen tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Bermuda, Cebelitarık, Türkiye, Tayland, Avustralya ile Yeni Zelanda’nın bulunduğu bildiriliyor.

The Daily Telegraph’ın haberine göre bu listedeki ülkeler koronavirüs vakaları için ‘düşük riskli’ ülkeler olarak değerlendiriliyor.

Uygulamanın 4 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

ABD, Rusya ve Brezilya ise ‘kırmızı liste’de. Bu ülkeler için zaruri olmayan seyahatlere çıkılmaması tavsiyesi geçerli.