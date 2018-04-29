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BBC Türkçe

Daily Telegraph: Rus şahinler Kremlin'e Suriye'ye saldırması halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptı

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı. Haberde Rusya'nın askeri tatbikat yaptığı da kaydediliyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

Alec Luhn, Ben Riley-Smith ve Raf Sanchez imzalı haberde, ABD'nin Suriye'ye kimyasal saldırı iddiaları nedeniyle saldırı düzenlemesi ihtimali masadayken Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığı da kaydediliyor.

Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek için askeri tatbikat" yaptığını açıkladığı bilgisi yer aldı.

Habere göre iki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yaptı.

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin Suriye açıklarında bekleyen savaş gemisinden füze atılması halinde, "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.

Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki "yasa dışı eylemlere" yanıt vereceğini söyleyerek, "gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarına askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında olduğu belirtiliyor.

Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'ye askeri bir yanıt vermemesinin "başkanlık döneminin en büyük hatası" olacağını söylediği kaydediliyor.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Duma ilçesi, Doğu Guta'da silahlı muhalif örgütlerin elindeki son yer.

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı, ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), iddiaları araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderme kararı aldı.

Suriye hükümeti iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Trump ise Suriye'ye, 'kısa sürede etkili bir yanıt' verileceğini söylemişti.

Rusya, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı veto ederek, bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçlamıştı.

Bir Kremlin sözcüsü Salı günü, Rusya'nın Suriye krizinin görüşmelerle çözmeye devam edeceğini söyledi.

Haberde analistlerin, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemi ile ABD'nin Tomahawk füzelerini durdurabileceğine şüpheyle yaklaştığı da belirtiliyor.

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