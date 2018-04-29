T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Daily Telegraph: İngiltere, İran'dan aldığı 400 milyon sterlini iade etmenin yollarını arıyor

Gazeteye göre ödeme, ülkede tutuklu İngiltere ve İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratclife'in serbest bırakılmasını da "kolaylaştırabilir". İran, 1979'daki İslam Devrimi öncesi tank alımı ve tamiri için İngiltere'ye 650 milyon sterlin ödemiş, tankların bir

29 Nisan 2018 20:30

Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'nin İran'a 400 milyon sterlinlik (yaklaşık 2 milyar TL) ödeme yapmaya hazırlandığını yazdı.

İngiltere'nin yapacağı ödeme, İran'ın İslam devriminden önce İngiltere'den bin 500 tank almak ve 250 tankı tamir etmek için verdiği paranın geri ödemesi olacak.

İran İngiltere'ye 650 milyon sterlin ödemiş, tankların bir kısmı gönderildikten sonra gerçekleşen devrimin ardından sevkiyat durdurulmuştu.

Telegraph İran'a yapılacak bu ödemenin, ülkede tutuklu bulunan İngiliz-İran vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakılmasını da kolaylaştırabileceğini belirtti.

İran, teslim edilmeyen tankların parasını geri almak için başlattığı hukuk mücadelesini 2010 yılında AB mahkemelerinde kazanmış fakat İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere bu parayı İran'a gönderememişti.

Gazete, İngiliz yetkililerin yaptırımları aşarak bu ödemeyi gerçekleştirmenin yollarını aradığını belirtti.

İran basını ise İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, önümüzdeki hafta İran'ın ziyaret etmeye hazırlandığını yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GazeteyeNazanin Zaghari-RatclifeDevrimiTelegraphTL)Nazanin Zaghari-RatcliffeABDışişleri Bakanı Boris Johnson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24