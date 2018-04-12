Daily Telegraph: İngiliz denizaltıları Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildi

Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

İngiliz televizyonu BBC, "İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu" öne sürmüştü. BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May Suriye'de askeri müdahale için parlamento onayı aramayacak.