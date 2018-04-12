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Dünya

Daily Telegraph: İngiliz denizaltıları Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildi

"İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu" öne sürülmüştü

12 Nisan 2018 00:11

Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

İngiliz televizyonu BBC, "İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu" öne sürmüştü. BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May Suriye'de askeri müdahale için parlamento onayı aramayacak.

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