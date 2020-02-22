Daily Telegraph'ın iddiası: İdlib'de TSK'nın kasten hedef alındığını kanıtlayan telsiz konuşmaları var

Sivillere 'kasten saldırı'
Habere göre daha sonra askerler, Suriye Ordusu güçlerinin ilerlemesinden kaçarken, Mizanaz köyündeki evinden eşyalarını toplamaya gelen kadıları izliyor ve kimliklerinin net bir şekilde anlaşılmasına karşın, ateş açılmasına karar veriliyor.
Daha sonra ilk asker "İzliyorum onları. Bir eve giriyorlar. Hadi! Şimdi ateş açıyorum" diyor. Sonra ateş sesi duyuluyor ve ikinci asker "Ateş, ateş, ben seni izliyorum." şeklinde karşılık veriyor.
Ses kaydının, yakındaki bir gözlem noktasından Suriye Ordusu'nun telsiz frekansına girilerek 11 Şubat'ta yapıldığı iddia edilen bu ses kaydının, aynı gün kadınların öldürüldüğü bir saldırıyla da örtüştüğü belirtiliyor.
Kayıtta sesleri duyulan askerlerin, "Kaplan Güçleri" adı verilen Suriye Ordusu'nun 25'inci tugayına mensup oldukları kaydediliyor.
Gazete, geçen ay da yine MCM grubunun verdiği bir ses kaydını yayımlamış ve bu kayıtta İranlı ve Afgan milislerin, suikastle oldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Kudüs güçleriyle birlikte savaştığının kanıtlandığı iddia edilmiti.