-DAILY TELEGRAPH GAZETESİNDEN İSTANBUL'DA DEPREM SENARYOSU LONDRA (A.A) - 24.12.2010 - İngiliz Daily Telegraph gazetesinde İstanbul ile ilgili yayımlanan yazıda, olası bir depremde çok fazla can kaybı olabileceği uyarısında bulunuldu. Tamsin ve Serena Davies ile Adam Whitaker'ın Türkiye'ye yaptığı gezideki gözlemlerini aktaran gazete, şehrin olası bir depreme ne kadar hazır olduğunu irdeledi. Kraliyet Coğrafi Araştırmalar Topluluğu ve Land Rover şirketinin desteğiyle gerçekleştirilen geziyle ilgili yazıda, Jeofizik Profesörü Şerif Barış'ın, "18 bin insanın hayatını kaybettiği 1999 depreminden sonra 7,5 şiddetindeki yeni bir depremin yüzde 65 ihtimalle 30 yıl içinde İstanbul'da gerçekleşeceği hesaplanıyordu. 10 yıl geçti bile" görüşlerine yer verildi. Gazetedeki yazı şu senaryo ile başlıyor: "Saat 8.25. 9 Mart 2017. Her zamanki gibi, İstanbul yolları fabrikalara ve iş merkezlerine giderken duman kusan otomobil ve otobüslerle dolu. 15 milyon insan için rutin bir gün. Aniden yer sarsılmaya başladı. Binalar yıkılıyor, gaz ve su boruları patladı. Panik olan insanların yüklenmesi nedeniyle telefon sistemi çöktü. Sahilde temiz bahar havası almak için gezen insanları bir anda tsunami yuttu. Günün sonunda 35 bin insan öldü, 200 bin kişi yaralandı, 80 bin bina enkaz oldu. Sultanahmet Camisi ayakta kaldı, ancak üzerindeki çatlaklar yıllar boyunca 2017 depremini hatırlatacak." İstanbul'da yaşayanlardan da görüş alınan yazıda, Avcılar'da yaşayan 36 yaşındaki Mehmet Koç'un, "1999 depreminden sonra 2 yıl boyunca uyku sıkıntısı çektim. Hayata devam ediyorum. İkinci depremden korkuyorum, ama eskisi kadar değil. Normal bir endişe duyuyorum" ifadeleri yer alıyor. 1999 depreminde travma geçirdiğini belirten 45 yaşındaki Nuran Altıparmak da "Psikolojim bozuldu. Hala psikolojik destek alıyorum. Eşim işini ve parasını kaybetti. Neredeyse stres yüzünden boşanacaktık" dedi. Yazıda, İtalya'ya da giden ekibin depreme karşı yeterince hazırlık yapılmadığını gözlemlediği belirtiliyor.